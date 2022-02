« Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps lors de la pratique de sports dans un cadre scolaire ou parascolaire, et ce à tous les niveaux (incluant universitaire), sauf au préscolaire. »

Plusieurs intervenants du monde du hockey mineur s’attendaient, mardi, à ce que le premier ministre François Legault annonce le retour des matchs et des compétitions pour le 11 février prochain, une date de retour qui avait abondamment circulé dans le milieu depuis quelques jours. Mais le retour des matchs devra attendre. Et c’est plutôt le port du masque lors de la pratique sportive qui a retenu l’attention.

SÉBASTIEN LAJOIE La Tribune

Le premier ministre Legault, flanqué du Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, et du ministre de la Santé Christian Dubé, a bel et bien annoncé quelques assouplissements, et quelques éclaircissements supplémentaires, au napperon publié tard lundi, lors de son point de presse.