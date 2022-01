C’est avec grand plaisir que Gymnastique Québec annonce la nomination de Mme Josée Gélinas à titre de directrice générale par intérim, et ce, à compter du 1er avril prochain, date de son entrée en poste.

Mme Gélinas est une gestionnaire polyvalente qui a à cœur le service aux membres, l’amélioration continue des opérations et la mobilisation des équipes. Elle fut directrice pendant 14 ans dans un club de gymnastique dans la région de Laval. De plus, elle a occupé pendant 12 ans plusieurs postes au sein de la Fédération de Gymnastique du Québec. Mme Gélinas a humblement accepté le poste afin de mettre à profit son expertise pour répondre aux besoins de la communauté gymnique.

Nul doute que son dynamisme, sa connaissance du milieu et ses diverses expériences lui permettront de relever les nombreux défis qui l’attendent.

« Je suis convaincue que vous vous joindrez à moi pour l’accueillir chaleureusement et lui souhaiter le meilleur des succès dans le cadre de ses nouvelles fonctions », déclare Helen Brossard, présidente du conseil d’administration de Gymnastique Québec. Elle profite également de l’occasion pour remercier M. Serge Castonguay pour les années des bons et loyaux services à la Fédération de Gymnastique du Québec et qui nous quittera le 31 mars pour prendre une retraite bien méritée.