Voici notre plus récente cuvée de réponses aux questions du public. On attend vos prochaines.

Les partisans sur la route

Je voudrais savoir pourquoi, lors des matchs du Canadien à l’étranger, il y a, la majorité du temps, des partisans avec le chandail du CH dans la première rangée derrière le banc de l’équipe. Existe-t-il une politique de la ligue à ce sujet ou des ententes interéquipes ? Où est-ce seulement une impression de ma part ou l’effet du hasard ? Luc Dessureault

Réponse de Guillaume Lefrançois

Vous ne rêvez pas ; il y a en effet souvent des chandails du Canadien bien visibles autour du banc de l’équipe, mais tout indique que ce sont simplement des amateurs qui trouvent les bons billets, par les voies officielles ou par la revente. Il n’y a pas de politique en ce sens de la part des équipes. La seule chose sur laquelle l’équipe visiteuse a un certain « contrôle », ce sont les billets gratuits auxquels les joueurs ont droit. La convention collective prévoit en effet que chaque joueur de l’équipe à l’étranger ait droit à deux billets par match, « dans la deuxième catégorie de prix », jusqu’à concurrence de 80 billets pour l’équipe dans un même match. On nous assure que ces billets ne sont jamais situés directement derrière le banc de l’équipe.

NFL contre LCF

Quelle comparaison serait la plus juste pour illustrer la différence de calibre de jeu entre la NFL et la LCF ? Est-ce similaire à la différence qu’il y a entre la LNH et la Ligue américaine de hockey ? Marc Marcus

Réponse de Miguel Bujold

Bonjour, Marc. La différence de calibre entre la NFL et la LCF est effectivement comparable à celle qui existe entre la LNH et la Ligue américaine, mais c’est un peu plus compliqué que ça. Puisque les règles sont très différentes entre le football canadien et le football américain, certains joueurs de la NFL auraient beaucoup de difficulté à jouer dans la LCF, notamment les joueurs de ligne défensive qui pèsent 340 lb… Ces joueurs peineraient à trouver leur souffle dans un jeu aussi rapide que celui de la LCF. En contrepartie, plusieurs joueurs de la LCF ne sont pas assez imposants pour faire carrière dans la NFL. C’est donc comparer des pommes avec des oranges, jusqu’à un certain point. Cela dit, il ne fait absolument aucun doute que le calibre de jeu est nettement plus relevé dans la NFL. Mais jusqu’à preuve du contraire, la LCF demeure la deuxième ligue de football professionnel au monde derrière la NFL, ce qui n’est pas rien. À titre d’exemple, la MLS ne peut certainement pas se targuer d’être la deuxième ligue de soccer au monde.

Qui choisit les jeux ?

Je suis le football américain depuis des années, et plus particulièrement depuis trois ou quatre ans, et j’ai quelques questions techniques : est-ce le quart-arrière qui choisit les jeux ? Sinon, qui ? Peut-il les changer selon la défense ? Reçoit-il ses instructions par un système d’écouteurs dans son casque ? En défense, y a-t-il un système d’écouteurs semblable pour le secondeur ? Lors de l’appel du jeu, on voit souvent le joueur de centre ou de ligne se lever le corps, la tête, même appeler des jeux. Est-ce le cas ? Pourquoi agit-il comme cela ? Daniel T.

Réponse de Nicholas Richard

Bonjour, Daniel, et merci pour vos questions. Même si les quarts-arrières sont assez intelligents et assidus pour connaître leur livre de jeux, ce sont les entraîneurs qui choisissent et sélectionnent les jeux. Il n’y a que de rares exceptions, comme Aaron Rodgers et Tom Brady, qui sont parmi les plus grands quarts de l’histoire, et qui ont assez de talent, d’expérience et de notoriété pour appeler eux-mêmes les jeux de leur attaque. Habituellement, les entraîneurs donnent à leur quart deux choix de jeu, et en fonction de la stratégie défensive que l’équipe adverse présente, le joueur peut choisir s’il décide d’y aller avec le jeu prioritaire ou avec la deuxième option. Les quarts sont munis d’écouteurs dans leur casque. Il n’y a qu’un joueur en attaque et qu’un joueur en défense qui a un casque muni d’écouteurs. Les joueurs ne peuvent pas répondre à leur entraîneur, il n’y a pas de micro. D’ailleurs, les écouteurs se ferment automatiquement lorsqu’il reste 15 secondes avant de mettre le ballon en jeu.

La couleur de l’uniforme du gardien au soccer

J’aimerais savoir pourquoi, au soccer, le gardien de but porte un chandail d’une couleur différente de celle de ses coéquipiers. D’où vient ce règlement ? Noro

Réponse de Jean-François Téotonio

La raison est très simple : il faut distinguer le gardien des autres joueurs sur le terrain. De un, parce qu’il peut utiliser ses mains, contrairement aux autres joueurs actifs sur la pelouse. De deux, lorsque les joueurs s’attroupent dans la surface de réparation pour un corner ou pour un coup franc, il faut reconnaître le portier rapidement. Ça vaut pour les joueurs, mais aussi pour les officiels et les partisans.

Ça empêche aussi les équipes de changer de gardien en plein milieu d’un match à l’insu de l’arbitre. Si tout le monde portait le même uniforme, ce serait facile de faire croire aux officiels qu’un tel était devenu le gardien et qu’il avait le droit de jouer avec ses mains. Il est permis d’effectuer un changement de gardien pendant un match, mais il faut le faire en bonne et due forme, pendant un arrêt de jeu, et son remplaçant doit aussi porter une tunique le distinguant de ses collègues.