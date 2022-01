On remarque dans vos réponses quelques tendances, surtout en ce qui concerne l’arbitrage approximatif !

La Presse

Je ne sais pas si la FIFA et les différentes ligues de soccer à travers le monde ont les moyens d’implanter ce gadget très sophistiqué, mais… un bouton « Pause » sur le chronomètre officiel. Cela éviterait les remises en jeu qui s’éternisent en fin de partie (notamment les gardiens), les crampes théâtrales, les changements de joueurs bidon (avec le joueur qui sort en faisant semblant de courir), les arbitres qui n’ont pas les couilles de sanctionner les abus de pertes de temps et surtout la notion de temps ajouté tout à fait aléatoire.

François Lesage

Une technologie que je rêve de voir adaptée systématiquement à tous les sports est fort simple : rendre disponible pour la télévision le micro des arbitres. Le rugby le fait dans plusieurs pays et c’est sûrement un hasard, mais les joueurs semblent plus courtois lorsqu’ils se parlent entre eux ou lorsqu’ils s’adressent aux officiels.

Vincent Laniel

Je n’ai pas de chiffres précis, mais il semble que le taux de réussite des tirs de pénalité au soccer soit supérieur à 70 %. Comme il y a peu de buts au soccer, ça donne beaucoup de pouvoir à l’arbitre de décider de l’issue d’un match. Or, c’est la dernière chose qu’on veut voir dans le sport. Par conséquent, j’aimerais qu’on recule la ligne des tirs de pénalité suffisamment pour abaisser le taux de réussite sous la barre des 20 %.

Dominique Froment

Beaucoup de technologies nouvelles ont bien servi la majorité des sports, mais le plus vieux de tous (le soccer) pourrait au moins avancer d’un petit pas et ajouter un deuxième arbitre. Quatre yeux, c’est mieux que deux et les grands comédiens pourraient garder leur jeu pour le théâtre.

Denis Gingras

L’innovation technologique que j’aimerais le plus voir implantée est l’ajout d’une ou deux puces électroniques (GPS) dans les ballons de football (une seule au centre ou une à chacune des pointes) qui permettraient de déterminer précisément, à l’aide de capteurs judicieusement placés en périphérie du terrain, la position exacte du ballon à chacun des jeux. Il n’y a rien de plus imprécis et d’arbitraire dans le monde du sport, je crois, que l’endroit où les arbitres ou juges de mêlée placent le ballon après un jeu, surtout lorsqu’il y a une mêlée monstre où on ne voit absolument pas le ballon. Un juge de mêlée, souvent placé à 20 ou 30 verges du ballon (ou un juge de ligne, s’il s’agit d’un ballon qui est sorti du terrain), s’avance en courant et place son pied à peu près à l’endroit où il croit que le ballon se trouve (ou où il est sorti) à la fin d’un jeu. L’arbitre dépose alors le ballon au gré de son jugement vis-à-vis du pied du juge de mêlée, encore là de façon imprécise et arbitraire, et fait ensuite venir les chaîneurs pour mesurer le tout précisément. C’est vraiment n’importe quoi. Comment chercher à être précis avec des positionnements aussi imprécis ? Vraiment, ça me dépasse, combien tout ça est absurde. À la fin, cet exercice débile fait parfois (j’aurais le goût de dire « souvent ») en sorte qu’un premier jeu est gagné ou perdu par quelques millimètres, ce qui décide aussi, le plus souvent, de la victoire ou de la défaite des équipes. C’est d’un ridicule consommé, maintenant que la technologie permettrait aisément de le faire véritablement précisément.

Louis Tremblay

Je ne peux pas croire que la NFL, une industrie milliardaire avec des enjeux si importants, s’en remet encore à l’antique système des chaîneurs pour mesurer les premiers essais. Dans le monde ultratechnologique d’aujourd’hui, ça me fait toujours rire de voir accourir les deux officiels sur le terrain avec leurs poteaux d’arpenteurs, le doigt sur la maille de la chaîne qui indique la distance à parcourir ! Souvent dans des situations corsées qui peuvent déterminer l’issue d’un match.

Guy Régnier

Vous avez manqué la plus facile : l’ajout de l’arrêt du temps au soccer. Quoi de plus ridicule que les fausses blessures pour perdre du temps, sinon les reprises de jeu interminables des gardiens ou les entrées de touche sans fin ? Probablement le nombre de minutes ajouté très aléatoirement à la fin des demies. Est-ce qu’une technologie utilisée depuis plusieurs décennies dans tous les autres sports d’équipe est une innovation technologique ? Possiblement pas, mais au soccer, ça en serait toute une ! Je sais que les puristes disent que ça dénaturerait le soccer (ils diraient probablement le foot), mais tous les sports ont changé leurs règles à un moment ou un autre pour améliorer la qualité du jeu.

Sylvain St-Georges

Moi, j’adorerais que les chaînes sportives offrent une option « pas de commentateurs », juste le son réel ambiant, avec des infos à l’écran. Ce serait vraiment plus le feeling d’y être.

François Sansregret

L’avancée technologique la plus impressionnante est bien le juge de ligne électronique au tennis. Jusqu’à ce jour, pas d’erreur, c’est plus précis et rapide que l’œil humain. Et elle fut mise en place durant la pandémie, afin de réduire le nombre de personnes sur le terrain. Excellente excuse pour mettre en place cette technologie !

Gaétan Demers

Que tout contact après l’arrêt du jeu soit puni, comme dans tellement d’autres sports. Ce qui se fait au hockey constamment.

Jocelyn Lapierre

Pourquoi ne pas avoir des caméras de vision artificielle pour déterminer les balles ou les prises au baseball ? Si ce n’est pas déjà utilisé ?

Eloi Duguay

On pourrait faire apparaître dans le carré lors d’un match une donnée concernant la cote des paris à Las Vegas en temps réels. Ridicule, me direz-vous bien sûr, mais combien populaire.

Michel Provencher