Richard Labbé La Presse

Janvier

1er

Geoff Molson se présente devant la presse et affirme haut et fort : « Le gros ménage est loin d’être terminé. » Il annonce ensuite que le Centre Bell sera renommé le Centre Swiffer afin de symboliser ce renouveau.

9

Lors du dernier match de la saison face aux Lions de Detroit, Aaron Rodgers, quart des Packers de Green Bay, lance cinq passes de touché dans une victoire de 35-0. « Les Lions ont déjà eu Megatron, les Packers ont maintenant Omicron ! », lance-t-il fièrement après le match.

20

Le Canadien subit une dégelée de 7-0 à Vegas face aux Golden Knights. Dominique Ducharme, saisi de l’ambiance des grands casinos, choisit de faire une comparaison digne des circonstances : « C’est ça qui arrive quand t’as juste des deux de pique dans ton jeu », illustre-t-il.

27

Le Canada accueille le Honduras dans le cadre d’un important match de qualification de la Coupe du monde. Afin de profiter de l’avantage du terrain, il est convenu que le match aura finalement lieu sur la patinoire du canal Rideau. Le Canada l’emporte 14-0. « Mes joueurs ont déjà survécu à des conditions de match déplorables par le passé, mais ça, c’était chien », résume Hernán Darío Gómez, entraîneur du Honduras.

Février

PHOTO DALE ZANINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tom Brady, des Bucs de Tampa Bay

1

Soucieux de se refaire une image, l’Impact/Club de foot/CF Montréal annonce l’embauche de Trevor Timmins comme responsable du recrutement. Timmins annonce immédiatement son désir d’ignorer tous les joueurs originaires du Québec.

4

La cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin se déroule sans les athlètes chinois, qui ont tous disparu mystérieusement la veille. « Ce n’est rien de grave ; il y a aussi des joueurs du Canadien qui disparaissent chaque soir, et personne n’en fait de cas », affirme un dirigeant chinois.

13

Jour du 56e Super Bowl. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre battent les Bucs de Tampa Bay 42-0. Tom Brady conclut le match avec cinq interceptions. Après la rencontre, le quart des Bucs accuse Bill Belichick d’avoir dégonflé les ballons.

26

Début de saison dans la MLS. Dans un geste surprise, le Club de foot Montréal annonce que l’équipe va s’appeler l’Impact lors des matchs à Montréal, le Club de foot lors des matchs à l’étranger et le Supra lors des matchs disputés en après-midi.

Mars

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Patrick Roy, derrière le banc des Remparts de Québec

2

Dans un souci de transparence, Geoff Molson, propriétaire du Canadien, annonce que dorénavant, les expressions « blessure au bas du corps » et « blessure au haut du corps » seront bannies au Centre Bell. À partir de maintenant, le Canadien déclarera qu’un joueur est « un peu magané », « pas mal magané » ou « magané solide. »

4

Les problèmes d’approvisionnement liés à la COVID-19 forcent certaines organisations sportives à revoir leurs pratiques. Ainsi, Vince McMahon, grand manitou de la WWE, annonce que son circuit n’est plus capable de commander des chaises sur Amazon. « Mais on a trouvé un deal sur les lampes de chevet, alors dorénavant, nos gars vont se taper dessus à grands coups de lampes de chevet », déclare-t-il.

10

Au cours d’une conférence de presse à Québec, Patrick Roy annonce qu’il dépose sa candidature afin de devenir le prochain directeur général des Expos. « Au pire, s’ils ne reviennent pas, je peux aussi aller travailler pour les Alouettes », ajoute-t-il.

31

Lors d’un match face au Canadien en Caroline, Jesperi Kotkaniemi surprend tout le monde en chantant les hymnes nationaux. « On s’entend que c’est pas Brady Tkachuk qui aurait fait ça ! », lance-t-il fièrement après la rencontre.

Avril

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Canadien

1

Soucieux de trouver une nouvelle source de revenus, Eugene Melnyk, propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, annonce que tous les sièges du Centre Canadian Tire seront vendus sur eBay. « Les partisans n’auront qu’à se présenter à l’aréna avec leurs propres sièges », offre-t-il en guise d’explication.

5

Geoff Molson affirme que la saison du Canadien est loin d’être terminée. « Si jamais les 31 autres équipes voient leur saison annulée en raison du variant Omicron, qui sait ? On pourrait être la seule équipe à faire les séries », lance-t-il avec confiance.

11

Le Canadien vend seulement 5432 billets pour un match au Centre Bell face aux Jets de Winnipeg. Bruno Marchand, maire de Québec, est scandalisé : « Si le match avec eu lieu au Centre Vidéotron, avec un groupe hommage à Metallica entre la 2 pis la 3, on aurait vendu trois fois plus de billets », dit-il à qui veut l’entendre.

29

Dernier match du Canadien en 2021-2022. Plusieurs dirigeants de la LNH accusent la direction montréalaise de tricher pour augmenter ses chances au boulier du repêchage quand l’entraîneur Dominique Ducharme annonce que Ben Scrivens a été embauché pour garder les buts.

Mai

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Romell Quito, du Club de foot Montréal, se dispute le ballon avec Noble Okello, du Toronto FC.

2

L’Impact/Club de foot Montréal n’attire que 2000 spectateurs en moyenne depuis le début de la saison. Pour tenter de renverser cette tendance, l’entraîneur Wilfried Nancy propose dorénavant que l’équipe dispute ses matchs au Centre Bell, en patins, sur de la glace.

5

Marc Bergevin sort de son mutisme et, à la surprise générale, annonce qu’il est le nouveau directeur général des Nordiques de Québec, même si l’équipe n’existe toujours pas. « À Québec, ils ont pas de club, mais à Montréal, nous autres avec, on n’avait pas de club ! », explique-t-il en riant.

13

Lors d’un match à Tampa, les Rays n’attirent que 2500 spectateurs. Denis Coderre en profite pour se rendre en BIXI à Tampa avec une casquette tricolore des Expos.

20

Le premier ministre François Legault annonce que Trevor Timmins est ajouté au comité sur l’avenir du hockey au Québec. Timmins annonce ensuite que les bureaux de Hockey Québec vont déménager en Finlande.

Juin

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Stephen Bronfman, en charge du projet de retour du baseball majeur à Montréal





2

Stephen Bronfman déclare que Montréal doit tout mettre en œuvre pour obtenir une équipe du baseball majeur. Sa plus récente proposition : une garde partagée à quatre, avec les Pirates qui joueraient au Stade olympique le lundi, les Rays le mardi, les Royals le mercredi et les Brewers les jours fériés. La réaction des dirigeants du baseball majeur est mitigée.

5

Jeff Gorton, nouveau vice-président général aux opérations hockey du Canadien, déclare à qui veut l’entendre que ses cours de français progressent à merveille. « Je suis rendu que je suis capable d’aller me chercher un steamé au Lafleur tout seul ! », dit-il, non sans fierté.

17

Début des festivités du Grand Prix du Canada à Montréal. Jacques Villeneuve en profite pour lancer un nouveau simple en collaboration avec Nicola Ciccone, T.A.T.A., qui dénonce quelque chose, mais on ne sait pas quoi.

24

François Legault annonce que les 100 000 premiers spectateurs à se présenter au parc Maisonneuve pour le spectacle de Paul Piché, 2 Frères et Gregory Charles recevront une paire de patins et une rondelle. « Je vous le jure, il va y avoir 800 Québécois dans la Ligue nationale avant 2025 ! », promet-il avec enthousiasme.

Juillet

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris, quart-arrière des Alouettes

1

En ce jour de déménagement national, Eric Girard, ministre du retour des Nordiques, se rend en Arizona avec un camion du clan Panneton. Il lance trois poches de hockey des Coyotes dans le camion avant d’être arrêté par un agent de sécurité.

2

Bilan de fin de saison du Canadien à Brossard. Geoff Molson se dit confiant pour l’avenir. « Tout ce qui nous manque, c’est un centre numéro un, un centre numéro deux, un centre numéro trois, un autre gardien, un défenseur numéro un, un spécialiste en avantage numérique et un défenseur fiable défensivement », énumère-t-il.

10

Le lock-out du baseball majeur bat son plein. À Tampa, Stuart Sternberg, propriétaire des Rays, est enthousiaste malgré tout. « On a hâte de déménager le club à Montréal pour faire une vente de feu comme dans le bon vieux temps ! », dit-il.

17

Au stade Percival-Molson, les Tiger-Cats de Hamilton remportent par forfait un match face aux Alouettes, puisqu’aucun des joueurs montréalais ne se présente au match. « Comme le reste de la population, on ne savait même pas qu’on jouait », déclare le quart Trevor Harris.

Août

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price, gardien du Canadien

10

Retardée en raison de l’arrivée du variant Omicron, et ensuite par l’arrivée du variant Optimus Prime, la finale de la Coupe Stanley peut enfin commencer. Les Oilers d’Edmonton, menés par le gardien Carey Price, remportent les grands honneurs. « Ça fait du bien de jouer pour un club qui marque plus qu’un but par match », s’exclame le gardien vedette.

14

Dans le cadre d’une transaction monstre qui surprend le monde du hockey, le Canadien acquiert Connor McDavid en retour de la ville de Brossard au grand complet. Le premier ministre François Legault décrie cette transaction. « McDavid est même pas capable de dire bonjour en français ! », déclare-t-il.

20

Afin de prouver que leur ligue est une ligue majeure, les dirigeants de la MLS annoncent une expansion de 12 nouvelles équipes, citant l’importance d’aller vers de nouveaux marchés. Parmi les nouvelles villes admises : San Antonio, Pittsburgh et Drummondville.

22

Dans la NFL, les camps d’entraînement battent leur plein. Le quart Aaron Rodgers dit avoir fait ses recherches, et affirme avoir été immunisé contre la COVID-19 après avoir passé ses vacances dans les piscines publiques de Montréal.

Septembre

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Marc Bergevin, ex-directeur général du Canadien

2

Marc Bergevin lance son autobiographie, À la fin de la journée. Il en profite pour rappeler que le Canadien n’a pas gagné la Coupe Stanley depuis qu’il n’est plus en poste.

12

Laurent Duvernay-Tardif annonce qu’il a trouvé un remède à la COVID-19. Personne n’est surpris.

15

Lors du traditionnel tournoi de golf du Canadien, Marc Bergevin se présente quand même, par habitude. « Je suis juste venu ici pour dire qu’à mon avis, on avait une bien meilleure équipe la saison passée », dit-il avant de se servir dans le buffet.

25

Dans le but de ramener un club de hockey à Québec, Eric Girard, ministre du retour des Nordiques, plante une tente devant les bureaux de la LNH à New York, et entame une grève de la faim. Il rentre au terme d’une journée, après que Gary Bettman lui promet le retour des Nordiques d’ici la saison 2133-2134. « Mais il vous faudra un nouvel aréna », prévient-il.

Octobre

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Jeff Gorton, nouveau vice-président général aux opérations hockey du Canadien

4

Jeff Gorton surprend tout le monde en affirmant, en français, que le Canadien aurait dû repêcher Brady Tkachuk au lieu de Jesperi Kotkaniemi. « Tabouère qu’on n’a pas été sur la coche avec celle-là », dit-il mot pour mot aux médias, qui en redemandent.

12

Au moment de commencer la saison, l’entraîneur Dominique Ducharme déclare qu’à partir de maintenant, il va seulement faire jouer les joueurs « qui méritent de jouer ». Le Canadien doit déclarer forfait à son premier match, faute de joueurs.

16

Marc Bergevin lance sa deuxième autobiographie, Dans un monde idéal. Il en profite pour rappeler que ce n’est pas lui qui a échangé Scott Gomez pour Ryan McDonagh.

22

Le Club de foot Montréal annonce la signature de Lionel Messi, mais le célèbre footballeur décide de revenir sur sa décision. « Personne ne m’avait dit que le club ne s’appelait plus l’Impact… de quoi je vais avoir l’air avec un flocon sur le torse ? », demande-t-il.

Novembre

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Shania Twain en spectacle

2

Le troisième match de la Série mondiale de baseball s’amorce à 20 h 14, et se termine le lendemain, à 9 h du matin. Le commissaire Rob Manfred n’y voit aucun problème. « On ne vit pas dans le passé, et puis de toute façon, les partisans qui ne peuvent regarder un match au complet peuvent toujours le programmer sur leur magnétoscope », dit-il.

20

Match de la Coupe Grey à Regina. Le spectacle de la mi-temps est assuré par Shania Twain, qui arrive à bord d’une gigantesque tasse à café Tim Hortons tirée par des gendarmes de la GRC.

21

Début de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Le Canada demande à la FIFA de mettre de la neige artificielle sur les terrains afin d’obtenir un avantage compétitif.

27

Dans le but de faire mousser la popularité du hockey dans le Sud, la LNH décide de présenter une Classique hivernale en Arizona. Sidney Crosby se tord un genou quand son patin reste pris dans une plaque de gazon derrière le filet.

Décembre

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Dominique Ducharme, entraîneur du Canadien

1

Patrick Roy affirme tout haut qu’il propose sa propre candidature pour le poste de secrétaire général des Nations unies. « J’ai gagné partout, je peux aller gagner là-bas aussi », explique-t-il.

10

Jeff Gorton surprend tout le monde en se présentant au Centre Bell avec un t-shirt de Gerry Boulet. « Comme Gerry, je frappe dedans la vie, moi aussi ! », dit-il en français, non sans enthousiasme.

20

Les Lions de Detroit gagnent un match. La NFL lance aussitôt une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

24

Après une 10e défaite de suite, le Canadien congédie l’entraîneur Dominique Ducharme. Claude Julien et Michel Therrien sont les deux principaux candidats à sa succession.