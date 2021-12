Ambiance autour du Centre Bell lors du quatrième match de la série entre le Canadien et les Jets de Winnipeg

L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et pourquoi ils les aiment.

Hugo-Sébastien Aubert La Presse

J’ai choisi cette photo pour l’émotion du moment, le symbole très montréalais du cône orange, le sentiment de proximité et mon souvenir d’une soirée de couverture de vraie nouvelle pure.