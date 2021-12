L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et pourquoi ils les aiment.

Dominick Gravel La Presse

Au football, je travaille généralement avec une caméra montée sur un objectif 400 mm et un autre boîtier monté sur un 16-35 mm. Pour parvenir à une photo comme celle-ci, on doit changer rapidement de caméra en effectuant une petite torsion de l’épaule avec un petit « swing » du poignet pour réussir à cadrer et à déclencher en une fraction de seconde, avant que l’action se termine. Neuf fois sur dix, la photo n’est pas bonne, mais quand on réussit à enchaîner toutes les étapes, c’est très satisfaisant.