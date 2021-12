L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et pourquoi ils les aiment.

Martin Tremblay La Presse

La série est égale 1-1 en demi-finale de la Coupe Stanley au Centre Bell. Le Canadien affronte les Golden Knights de Vegas, une équipe qui devait être nettement supérieure. Une foule de partisans, en nombre limité par la pandémie de COVID-19, assiste à la partie. Le CH est en période de prolongation, le prochain but est décisif. C’est un moment angoissant. La pression est forte. Puis Josh Anderson marque, la foule hurle à l’unisson. L’émotion me gagne aussi. Je déclenche une rafale de prises de vue qui va aux limites de mon boîtier photographique. Mon moment sportif de l’année.