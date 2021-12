PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Carey Price salue sa famille, qui se trouve dans les gradins, après que le Canadien a éliminé les Golden Knights en séries. Je me souviens de ce moment, car Carey avait un air particulièrement serein et le Centre Bell était presque vide à cause de la pandémie. Cette photo a été utilisée à plusieurs reprises plus tard lorsqu’il a dévoilé ses problèmes de consommation.