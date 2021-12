PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS

(Abou Dhabi) L’Ontarienne Maggie Mac Neil a établi un autre record lors des Championnats du monde de natation sur courte distance de la FINA.

La Presse Canadienne

Mac Neil a remporté la médaille d’or à l’épreuve féminine du 100 mètres papillon, mardi, établissant un record canadien grâce à un temps de 55,04 secondes.

La nouvelle marque canadienne au 100 mètres papillon survient une journée après que Mac Neil eut réussi un record du monde au 50 mètres dos.

Mac Neil était quatrième à mi-chemin en finale du papillon, avant d’éclipser la Suédoise Louise Hansson (55,10) et l’Américaine Claire Curzan (55,39).

« C’était ma course la plus stressante de l’année, a dit Mac Neil. Je savais que ce serait serré. »

Mac Neil, de London, a également décroché la médaille d’argent au 4 x 100 mètres quatre nages, mardi. L’équipe canadienne, composée de Mac Neil, Kylie Masse, Sydney Pickrem et Kayla Sanchez, a établi un record national dans cette discipline à la suite d’un temps de 3 : 47,36.

« J’étais étrangement calme, a dit Sanchez. Je me suis dit d’être relaxe durant 50 m et que si ça se décidait à la fin, il me resterait du carburant.

« Quand il restait 25 m, j’ai vu que j’allais devoir me battre. J’étais heureuse de voir le résultat et d’avoir bien fait pour mon équipe. »

Katerine Savard et Summer McIntosh ont pris part aux préliminaires et vont également recevoir une médaille.

Le Canadien Josh Liendo a obtenu une médaille de bronze au 100 mètres style libre en faisant arrêter le chrono à 45,82 secondes.

Le Canada a conclu les Championnats du monde avec sept médailles d’or, six d’argent et deux de bronze.

Les Championnats du monde sur courte distance se déroulent dans une piscine de 25 mètres, plutôt que dans une piscine de 50 mètres, qui est utilisée pour les Jeux olympiques ou les Championnats du monde de natation.

John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada, a été très satisfait du rendement de l’unifolié.

« Nous avons été compétitifs durant toute la compétition, a dit Atkinson. Ça s’explique par l’éthique de travail et le professionnalisme de nos athlètes, nos entraîneurs et de notre personnel de soutien, du début des préliminaires à la conclusion des finales.

« Les athlètes ont réussi plusieurs grandes performances en vue de 2022, à l’approche de championnats d’envergure. »