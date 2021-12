Qui est le plus grand architecte du sport de tous les temps ? Merci pour vos réponses variées et, surtout, très bien documentées. En voici quelques-unes.

Architecte d’une équipe ? Parlons plutôt d’architecte d’un sport ! Al Davis… Le seul humain à avoir été entraîneur adjoint, entraîneur-chef, directeur général, commissaire et propriétaire. De plus, Davis a toujours refusé de faire jouer ses équipes dans des villes où les Noirs et les Blancs devaient loger dans des hôtels séparés. Il a été le premier propriétaire à embaucher un entraîneur noir. Le premier à embaucher une femme à un poste de direction. Le deuxième propriétaire à embaucher un entraîneur latino. Pour finir, Lamar Hunt (des Chiefs de Kansas City) et lui ont été aux premières loges de la fusion des deux ligues de football américain, un fait qui a mené à la création de la NFL telle qu’on la connaît aujourd’hui.

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lamar Hunt

Lamar Hunt. Architecte de l’évènement sportif annuel le plus suivi sur la planète, le Super Bowl. Mais Hunt a aussi été un des plus grands promoteurs du tennis et du soccer aux États-Unis. Fondateur de la MLS et créateur du World Championship Tennis (précurseur de l’ATP Tour). Ces deux personnages ont laissé des empreintes géantes dans le sport en Amérique du Nord. Et le plus ironique est le fait que leurs équipes de football de la NFL forment une des plus riches rivalités du sport.

Martin Béliveau

Paul Brown. 1- A fondé une équipe qui porte son nom (Browns de Cleveland), en plus d’en créer une deuxième dans le même État (Bengals de Cincinnati). 2- Père du football moderne : séances vidéo, tests d’aptitude et d’intelligence passés par les joueurs, protecteur facial sur les casques, livre de jeux, embauche d’entraîneurs adjoints à temps plein. 3- Arbre généalogique d’entraîneurs adjoints : Don Shula, Chuck Noll, Weeb Ewbank, Bill Walsh. 4- Premier entraîneur-chef à avoir une saison parfaite au football professionnel, saison « régulière » et séries éliminatoires combinées (Browns de 1948, dans l’ancienne AAFC), avant les Dolphins de 1972.

Jean-François Pilote

Un des plus grands bâtisseurs est certainement Tex Schramm, des Cowboys de Dallas, pour ce qu’il a fait avec cette équipe admise dans la NFL en 1960. Avec Tom Landry et le recruteur-chef Gil Brandt, l’équipe a rapidement été surnommée « America’s Team » avec des succès sans précédent : première place dans sa division 5 saisons consécutives entre 1966 et 1970, meilleure fiche de victoires dans la décennie 1970, 5 participations au Super Bowl entre 1970 et 1978, dont 2 victoires (les 3 défaites par un différentiel total de 11 points) et de nombreuses innovations telles que l’utilisation d’ordinateurs pour classer et évaluer les joueurs universitaires, dotation de micros à l’arbitre, reprises instantanées, etc.

Claude Laporte

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Bill Belichick

Bill Belichick sans l’ombre d’un doute… Aucun entraîneur n’a autant d’impact sur l’allure d’un match. En moins d’une saison après le départ de Tom Brady, il a su remettre son équipe sur les rails. Son nouveau quart-arrière, la jeune recrue Mac Jones, bénéficie des enseignements de ce grand coach. Le grand match que Bill Belichick a dirigé lundi dernier contre les Bills de Buffalo en est une preuve éloquente… Ironiquement, je dirais qu’il est prêt à tout pour gagner, même à tricher. C’est ce qui fait de lui qui il est, un vrai gagnant et un fin stratège. Ses nombreuses victoires au Super Bowl avec Tom Brady aux commandes ne sont pas dues au hasard. Personne ne voudrait affronter un tel entraîneur dans les moments cruciaux.

Jean Plamondon

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Wooden

C’est intrigant comme sujet, mais selon moi, personne ne se compare à John Wooden, The Wizard of Westwood, entraîneur de basketball masculin à UCLA. À une époque où les joueurs ne pouvaient jouer plus de 4 ans (3 ans à l’époque de Lew Alcindor et Kareem Abdul-Jabbar), Coach Wooden a mené les Bruins à 10 championnats NCAA en 12 ans, dont 7 de suite, et une série de 88 victoires consécutives. Incroyable ! Aussi, son comportement était calme et exemplaire, un bel exemple pour certains personnages flamboyants.

Pierre Gaudette

PHOTO ANTOINE DÉSILETS, ARCHIVES LA PRESSE Sam Pollock

Le vrai coach du Canadien pendant la décennie où le club a dominé la ligue était au deuxième étage du vieux Forum : Sam Pollock. Bowman était avec Piton Ruel, entraîneur adjoint. Personne ne parle de son passage à Buffalo, avec les Sabres, où il avait carte blanche : plusieurs premiers choix au repêchage, les jeunes joueurs se fichaient de lui. Il avait même embauché Yvon Lambert pour ramener un peu de ses jeunes à l’ordre. Après cet échec, il a atterri à Pittsburgh avec un certain Mario, et après à Detroit avec le quintette russe. Difficile de rater son coup, peu importe qui aurait été dans la même situation.

Richard Giard

De loin, Curly Lambeau des Packers de Green Bay. Cofondateur de l’équipe et entraîneur pendant 28 ans, il remporte 6 championnats en 15 ans (entre 1929 et 1944). Oui, je suis peut-être un peu chauvin comme Richard avec ses Cowboys, mais quel architecte, ce Lambeau. Très fier d’avoir fait apposer LAMBEAU sur ma plaque de camion !

Simon Lamoureux