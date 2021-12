La Québécoise Karen Paquin a été nommée sur l’équipe mondiale de rêve 2021 du rugby féminin à 15.

La Presse Canadienne

L’athlète de 34 ans, native de Québec, rejoint un groupe qui compte de joueuses étoiles de l’Angleterre, de la France, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande et du Pays de Galles.

Le mois dernier, Paquin et sa coéquipière canadienne Laura Russell avaient été choisies pour se joindre à l’équipe des « femmes barbares ». Cette équipe d’étoiles sur invitation a écrasé une formation féminine sud-africaine par la marque de 60-5 devant une foule de 29 581 personnes à Twickenham en banlieue de Londres.

Paquin faisait partie de l’équipe canadienne de rugby à sept aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cette équipe de rêve 2021 est formée d’une majorité de joueuses des puissances mondiales de l’Angleterre (numéro 1) et de la France (numéro 3). Les deux équipes nationales ayant connu le plus de succès cette année. La France compte six joueuses nommées et l’Angleterre en compte quatre.