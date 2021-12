Chaque semaine, les journalistes des sports de La Presse répondent à une question dans le plaisir, et un peu aussi dans l’insolence. Comme il nous fallait bien un brin d’expertise en la matière, notre invitée spéciale cette semaine est Julie Grimard, graphiste dans notre salle de rédaction.

Julie Grimard, graphiste à La Presse

IMAGE FOURNIE PAR LA LIGUE NATIONALE DE HOCKEY Logo des Hurricanes de la Caroline

Je pensais que l’exercice allait être facile. Erreur. J’ai passé beaucoup trop de temps à faire défiler les logos d’équipes de sport professionnel. Le gagnant, ou plutôt le perdant, est le logo des Hurricanes de la Caroline. J’aime les logos simples, symétriques et esthétiques, et celui des Canes n’a rien de tout ça. Il ressemble plus à un clip art (pictogramme) météorologique qu’on a accidentellement étiré et déformé. L’œil de l’ouragan, qui évoque aussi la rondelle de hockey, est complètement disproportionné. Pas très harmonieux. Le large trait noir et courbé au-dessus de l’ovale rouge vif – appelons-le ici le gros sourcil ou, plus scientifiquement, le mur de l’ouragan – ajoute des angles pointus qui brisent l’équilibre et atténuent l’effet du vortex. Le rouge et le noir, rappelant les couleurs du drapeau d’avertissement des ouragans, sont utilisés à forces égales, mais complexifient inutilement le logo puisque notre œil n’arrive pas à focaliser sur un des éléments de celui-ci. Pour couronner le tout, un contour gris vient encercler le logo, emprisonnant du même coup l’ouragan... comme si on voulait le maîtriser ! Ça manque énormément de raffinement.

Mathias Brunet

IMAGE FOURNIE PAR LA NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Les ancêtres des Pistons de Detroit, dans la NBA, peuvent se vanter d’avoir créé le logo le plus laid de l’histoire du sport.

Cette équipe n’a pas marqué les esprits, mais les ancêtres des Pistons de Detroit, dans la National Basketball Association (NBA), peuvent se vanter d’avoir créé le logo le plus laid de l’histoire du sport. Cette espèce de robot, qui ressemble à s’y méprendre au personnage de l’Homme de fer blanc dans le classique cinématographique des années 1930 The Wizard of Oz, a sévi entre 1948 et 1957. Non seulement ce logo estaffreux esthétiquement, mais il semble aussi avoir été dessiné par un élève du primaire. Lors du déménagement de l’équipe à Detroit, en 1975, on a opté pour un logo plus sobre, avec le nom et la ville de l’équipe inscrits à l’intérieur d’un ballon de basket, rouge sur blanc. Le logo actuel a été légèrement modifié avec le rouge en couleur de fond. Simple, et surtout loin de ce robot, sympathique, certes, mais affreux.

Miguel Bujold

IMAGE FOURNIE PAR LA LIGUE NATIONALE DE HOCKEY Logo du Lightning de Tampa Bay

Le Lightning de Tampa Bay est sans contredit l’organisation par excellence de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis un bon nombre d’années déjà. Le DG, Julien BriseBois, et son prédécesseur, Steve Yzerman, ont bâti une machine bien huilée qui fait l’envie de bien des rivaux. Grâce à BriseBois, à l’entraîneur John Cooper et à des joueurs comme Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman, Brayden Point, Nikita Kucherov et Steven Stamkos, le Lightning continuera d’exceller. Mais on ne peut certainement pas dire que son logo est très impressionnant... La simplicité est souvent de bon goût, certes, mais l’éclair sur le maillot du Lightning est un peu trop simple à mon goût. Ce n’est pas nécessairement laid, mais on repassera pour l’originalité. Mes enfants de 9 et 11 ans auraient trouvé mieux en une heure.

Richard Labbé

IMAGE FOURNIE PAR LA NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE Logo des Lions de Detroit

On va se le dire, c’est impossible de respecter les Lions de Detroit. En premier parce que cette équipe a gagné environ trois matchs depuis 2004, mais aussi parce que son éternelle médiocrité a complètement ruiné la carrière de deux des plus grands joueurs du football américain, Barry Sanders et Calvin Johnson. En plus, il y a ce logo. L’avez-vous déjà regardé pendant plus de cinq secondes ? D’ordinaire, un lion, c’est gros, c’est méchant et ça fait peur. Mais le lion des Lions a l’air d’un chat qui a pris feu et qui essaie de sortir de la maison. En fait, le lion des Lions a l’air tellement en détresse qu’on dirait qu’il vient de passer la journée à écouter des ballades de Taylor Swift. C’est impossible de gagner avec ça sur la tête. Impossible.

Guillaume Lefrançois

IMAGE FOURNIE PAR LA NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Vieux logo des Nuggets de Denver

Si vous avez une envie incontrôlable de jouer à Tetris, nos excuses. C’est le principal effet que cause ce vieux logo des Nuggets de Denver. Une décennie avant l’arrivée de Mutombo (Dikembe, pas Samuel), les Broncos ont sorti ce logo dont les barres Tetris représentent les édifices du centre-ville de Denver, devant les Rocheuses, tout ça dans un environnement multicolore. L’équipe a joué de 1982 à 1993 avec ce logo. C’est le genre de design qu’on aime ou qu’on n’aime pas. Dans certaines compilations, il est classé comme plus beau logo de l’histoire de l’équipe ! On a choisi notre camp : on n’aime pas.

Jean-François Tremblay

IMAGE FOURNIE PAR LA NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Logo des Wizards de Washington

Rien ni personne ne me fera oublier le logo des Wizards de Washington, de leur naissance en 1997 à 2015. Ce genre de magicien aux formes carrées, lançant à la fois une incantation et un ballon de basket, le tout sous une demi-lune en forme de ballon de basket. Oh oui, vous a-t-on dit que le tronc dudit magicien, bien délimité par une barbe blanche, formait un W. Une horreur sans nom. Le logo, à l’origine brun et bleu foncé, a au moins acquis (un peu) ses lettres de noblesse en reprenant le bleu-blanc-rouge du drapeau américain en 2011. Certainement un des moments les moins glorieux de l’illustre carrière de Michael Jordan... à égalité avec son passage avec les White Sox.

Alexandre Pratt

IMAGE FOURNIE PAR LA LIGUE MAJEURE DE BASEBALL Logo des Brewers de Milwaukee

Le fond du baril ? Ça. Croyez-le ou non, ce fut le logo officiel des Brewers de Milwaukee. Pas pendant un soir. Pas pendant un an. Pendant huit saisons ! Mention spéciale aux Tigers de Detroit qui, en 1927 et 1928, ont fait augmenter la proportion d’enfants angoissés au Michigan de 8743 %.