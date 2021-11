Le chandail que les Islanders de New York ont porté de 1995 à 1997 demeure le plus laid de l’histoire de la LNH. Le logo a rapidement été comparé à celui des poissons High Liner, les couleurs sont affreuses, tout est raté ! Il est aussi le plus déprimant, car il évoque les années sombres de la concession : une équipe qui n’allait nulle part, le toit du Nassau Coliseum qui coulait, Mike Milbury au poste de directeur général, John Spano qui avait brièvement acheté l’équipe en se faisant passer pour un riche homme d’affaires… Ce chandail évoque tout cela. Il est d’ailleurs tellement raté qu’il existe même un livre à son sujet : We Want Fish Sticks : The Bizarre and Infamous Rebranding of the New York Islanders.