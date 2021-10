(Toronto) Les équipes professionnelles de sport intérieur en Ontario ont eu le feu vert pour jouer dans un aréna rempli à pleine capacité.

La Presse Canadienne

Les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto, dans la LNH, ainsi que les Raptors de Toronto, dans la NBA, pourront jouer devant des gradins remplis lorsque leur saison respective s’amorcera, plus tard en octobre, selon ce qu’a annoncé vendredi Lisa MacLeod, la ministre des Sports de l’Ontario.

Les limites de capacité intérieure seront indiquées dans les arénas à compter de samedi à 0 h 01.

« Tout au long du processus de réouverture de nos sites aux partisans, qui comprenait une collaboration étroite avec la province pendant de nombreux mois, la santé et la sécurité ont été notre priorité absolue. Nous sommes ravis de voir arriver ce jour », a déclaré par voie de communiqué Michael Friisdahl, président et chef de la direction de Maple Leaf Sports and Entertainment.

Les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas font partie des autres installations qui verront leur capacité augmentée. Une preuve de vaccination sera requise pour assister aux évènements.

La décision d’autoriser la pleine capacité était largement attendue, après que l’Ontario eut augmenté la capacité des sites intérieurs à 50 % ou à 10 000 partisans, selon le nombre le moins élevé.

Alors que le changement entre en vigueur samedi, un porte-parole de MLSE a dit que le match d’ouverture locale des Maple Leafs, mercredi contre le Canadien de Montréal, serait la première salle comble au Scotiabank Arena.

Les Raptors amorcent leur saison à domicile le 20 octobre, contre les Wizards de Washington.

Les Sénateurs d’Ottawa accueilleront les Maple Leafs jeudi, dans le cadre de leur match d’ouverture locale.

Les nouvelles règles laissent maintenant les Canucks de Vancouver comme la seule équipe de la LNH à ne pas avoir leur aréna à pleine capacité. Les protocoles liés à la COVID-19 en Colombie-Britannique limitent toujours les foules à 50 % de la capacité des sites intérieurs.