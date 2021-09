(Québec) Le Canadien de Montréal pourrait bientôt annoncer qu’il a disputé un match de hockey devant une salle comble au Centre Bell.

La Presse Canadienne

C’est ce qui est ressorti d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi à Québec visant à annoncer des assouplissements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 pour les salles de spectacles, les auditoires et les rassemblements publics organisés.

Ainsi, pour ce qui est des évènements sportifs avec places assignées, il n’y aura plus de limite du nombre de participants ou de spectateurs ni de sections à respecter avec le passeport vaccinal qui est déjà exigé à l’entrée, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement du Québec.

Le communiqué précise que les personnes devront être assises et porter un couvre-visage en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger.

Par ailleurs, à l’extérieur, la consigne sera la même pour les lieux avec des sièges fixes et des places assignées, comme les stades ou les amphithéâtres extérieurs. Les personnes devront demeurer assises à leur place, toujours selon le communiqué.

Ces mesures doivent entrer en vigueur le 8 octobre.

Le Canadien sera particulièrement favorisé par ces décisions gouvernementales puisqu’il lui sera possible de jouer ses matchs devant 21 302 spectateurs.

Le dernier match où il lui avait été permis d’évoluer à capacité maximale remonte au 10 mars 2020, contre les Predators de Nashville.

« Nous sommes évidemment très heureux de la décision du gouvernement nous permettant d’opérer à nouveau à pleine capacité », a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, Sports et divertissement du groupe CH, par voie de communiqué.

« Il va sans dire que cela représente une excellente nouvelle pour l’ensemble des industries de la culture, du divertissement et du sport qui ont été touchées durement par la pandémie. Nous avons très hâte de retrouver les spectateurs dans nos salles et nous nous assurerons de maintenir des standards d’excellence en termes de mesures sanitaires afin d’assurer un retour à la normale en sécurité. »

Au début du mois, le Tricolore a obtenu la permission d’accueillir un maximum de 7500 partisans pour un match préparatoire.

Lors de la finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay en juillet dernier, la Santé publique avait limité à 3500 spectateurs le nombre maximal de spectateurs.

Au passage, toutefois, la Santé publique avait rejeté une requête de l’organisation montréalaise pour accueillir 10 500 personnes dans les gradins du Centre Bell.

La hâte de Petry

Dans le cas du Canadien, la mesure, en principe, entrera en vigueur seulement le 16 octobre, date du premier match à Montréal, contre les Rangers de New York.

Le Tricolore doit jouer sa dernière rencontre préparatoire le 7 octobre, contre les Sénateurs d’Ottawa, donc, la veille de la mise en application des nouvelles mesures. Par la suite, il lancera sa saison avec des parties à Toronto et à Buffalo, les 13 et 14 octobre.

Qu’à cela ne tienne, le défenseur Jeff Petry n’a pas caché sa hâte que l’amphithéâtre, dans lequel il évolue sur une base régulière depuis 2015, retrouve l’énergie et la fébrilité qui y régnaient avant que la pandémie ne frappe l’Amérique du Nord il y a 18 mois.

« C’est excitant de pouvoir compter à nouveau sur nos partisans, de pouvoir retrouver notre amphithéâtre comme nous nous en souvenons. Pour les nouveaux joueurs, la majorité a déjà joué dans l’amphithéâtre, mais au sein de l’équipe visiteuse. C’est spécial de sauter sur la glace avec les gradins remplis en tant que membre de l’équipe locale. »

De son côté, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a qualifié les développements de « positifs ».

« Ça donne une énergie supplémentaire, c’est certain. De l’avoir eue à la maison, ça fait longtemps. C’est certain que c’est positif. Surtout, c’est une bonne chose pour les gens d’ici. Au Québec, on a bien fait ça. Que les gens puissent être récompensés comme ça, que ce soit au Centre Bell ou ailleurs, c’est une bonne chose. »

La nouvelle devrait aussi avantager les Alouettes de Montréal et le CF Montréal. Ces deux organisations bénéficiaient déjà de certains allégements annoncés au cours des derniers mois, qui leur permettaient d’accueillir jusqu’à un maximum de 15 000 spectateurs au stade Percival-Molson et au stade Saputo, respectivement, dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique.

À l’instar du Canadien, le CF Montréal devrait pouvoir profiter des allégements à compter du samedi 16 octobre.

De leur côté, les Alouettes pourraient accueillir un maximum de spectateurs dès le lundi 11 octobre, jour de l’Action de grâce.

« Ce sera fantastique de voir la foule dans les gradins. Nous allons travailler fort pour présenter nos matchs devant des salles combles, en faisant notre part (sur le terrain) », s’est exclamé l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, après la séance d’entraînement de son équipe, jeudi.

« Ça nous permettra finalement d’avoir le véritable avantage du terrain, surtout que nous n’avons disputé que deux matchs jusqu’ici à domicile cette saison. Nous en aurons beaucoup d’autres dans la deuxième portion du calendrier — cinq de nos sept derniers, si je ne me trompe pas —, donc ce sera formidable. »

L’annonce du gouvernement s’applique aussi à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont la 53e saison s’amorce jeudi soir.

« C’est une excellente nouvelle pour les 12 formations du Québec, qui pourront accueillir des partisans dans un amphithéâtre à pleine capacité. Les partisans nous ont grandement manqués et nous sommes heureux de les revoir dans nos gradins », a déclaré le commissaire Gilles Courteau en conférence de presse, quelques heures avant le premier match de la saison.