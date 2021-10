C’est devant une salle comble que le Canadien pourrait amorcer sa saison 2021-2022.

Dans le cadre d’assouplissements annoncés pour le secteur du divertissement, Québec a autorisé le Canadien à jouer devant une salle comble au Centre Bell, pour peu que tous les spectateurs possèdent leur passeport vaccinal.

Les spectateurs devront porter le masque en tout temps, sauf lorsqu’ils mangent. Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 8 octobre, soit au lendemain du dernier match préparatoire. C’est donc dire que le premier match à domicile de la saison, le 16 octobre, pourra être disputé devant une salle comble. À l’heure actuelle, 7500 spectateurs sont admis, au maximum.

« C’est excitant de pouvoir compter à nouveau sur nos partisans et de retrouver notre aréna comme nous le connaissons, a commenté Jeff Petry. La plupart de nos nouveaux joueurs ont déjà joué ici, mais en tant que visiteurs. C’est spécial de sauter sur la glace avec les gradins remplis en tant que membre de l’équipe locale. »

Petry fait ici référence à Josh Anderson, Tyler Toffoli, Cole Caufield, Christian Dvorak, Mike Hoffman, Mathieu Perreault, Cédric Paquette, Joel Edmundson, David Savard, Alexander Romanov et Jake Allen. Ces joueurs se sont tous greffés au CH depuis la pandémie et n’ont donc jamais joué en tant que membres du Tricolore dans un Centre Bell bondé.

« Ça donne une énergie supplémentaire, a estimé Dominique Ducharme. Ça fait longtemps qu’on a eu ça à la maison. C’est positif. C’est surtout une bonne chose pour les gens d’ici. Au Québec, on a bien fait ça. Que les gens puissent être récompensés comme ça, au Centre Bell ou ailleurs, c’est bon. »

Pendant les dernières séries, Ducharme avait été interrogé un nombre incalculable de fois à savoir s’il sentait que son équipe était désavantagée parce qu’elle jouait devant un public réduit. À compter du sixième match du premier tour, le Canadien avait eu droit d’accueillir 2500 spectateurs, un chiffre qui a grimpé à 3500 à compter du troisième tour. Pendant ce temps, les Golden Knights jouaient devant une salle comble à Vegas, ce qui n’avait pas empêché le CH de remporter cette série en six matchs, et de signer deux victoires en trois rencontres au T-Mobile Arena.

En finale, contre le Lightning, qui jouait également dans un aréna bondé, le Tricolore s’était incliné en cinq rencontres, et avait perdu les trois matchs au Amalie Arena.

Il y aura toutefois moins de spectateurs qu’avant la pandémie. En entrevue avec La Presse en mars dernier, Daniel Trottier, le vice-président exécutif, service à la clientèle et opérations, du Groupe CH, avait indiqué que la capacité passerait de 21 302 spectateurs à 21 105, en raison notamment de la création d’un espace VIP au 5e étage. 

Le CF Montréal et les Alouettes en profitent aussi

C’est donc dire que le stade Saputo et le stade Percival-Molson pourront aussi être remplis au maximum de leurs capacités.

« Le CF Montréal est heureux des dernières directives annoncées par la Santé publique du Québec, jeudi après-midi, qui permettront au Club de disputer ses matchs au Stade Saputo au maximum de sa capacité, à compter du 8 octobre prochain », a indiqué l’équipe dans un communiqué, jeudi soir

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Des partisans du CF Montréal célèbrent un but au stade Saputo.

« Cette nouvelle mesure sera donc en place dès le prochain match à domicile, le 16 octobre à 13 h contre le Philadelphia Union. »

Par la suite, le onze montréalais aura deux autres parties à domicile, les 3 et 7 novembre.

De leur côté, les Alouettes pourraient accueillir un maximum de spectateurs dès le lundi 11 octobre, jour de l’Action de grâce.

« Ce sera fantastique de voir la foule dans les gradins. Nous allons travailler fort pour présenter nos matchs devant des salles combles, en faisant notre part [sur le terrain] », s’est exclamé l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, après la séance d’entraînement de son équipe, jeudi.

« Ça nous permettra finalement d’avoir le véritable avantage du terrain, d’autant que nous n’avons disputé que deux matchs jusqu’ici à domicile cette saison. Nous en aurons beaucoup d’autres dans la deuxième portion du calendrier – cinq de nos sept derniers, si je ne me trompe pas –, donc ce sera formidable. »

Le CF Montréal et les Alouettes de Montréal bénéficiaient déjà de certains allègements annoncés au cours des derniers mois, qui leur permettait d’accueillir jusqu’à un maximum de 15 000 spectateurs au stade Percival-Molson et au stade Saputo, respectivement, dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique.

L’annonce du gouvernement s’applique aussi à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont la 53e saison s’est amorcée jeudi soir.

« C’est une excellente nouvelle pour les 12 formations du Québec, qui pourront accueillir des partisans dans un amphithéâtre à pleine capacité. Les partisans nous ont grandement manqué et nous sommes heureux de les revoir dans nos gradins », a déclaré le commissaire Gilles Courteau en conférence de presse, quelques heures avant le premier match de la saison.

La Presse Canadienne