Le quatuor canadien formé des Québécois Emy Legault, Charles Paquet et Jérémy Briand ainsi que de l’Ontarienne Dominika Jamnicky a pris le neuvième rang du relais lors des Séries mondiales de triathlon à Hambourg, en Allemagne.

« Ça s’est bien passé en général. Tout le monde a collaboré pour obtenir le meilleur résultat possible. On était tous vraiment contents. On n’a pas eu beaucoup de temps ensemble dans les derniers jours pour discuter d’objectifs, on voulait tout simplement donner notre maximum pour offrir un bon résultat pour l’équipe », a mentionné Emy Legault en entrevue à Sportcom.

Legault a d’abord donné le ton à la compétition pour l’équipe canadienne en offrant une belle performance dans les trois disciplines. L’athlète de 25 ans a été particulièrement explosive au vélo cette fois, alors qu’elle a signé le deuxième meilleur temps de sa vague.

« Je n’ai pas été en sommet de ma forme durant la natation. J’ai fait de mon mieux pour rester proche du peloton de tête. Ç’a bien été en vélo, même si j’ai eu quelques problèmes avec mes vitesses. J’ai réussi à rattraper deux filles aussi durant la course à pied. Je suis plutôt contente de ce que j’ai pu apporter à l’équipe aujourd’hui [dimanche]. »

Charles Paquet a lui aussi connu un excellent relais en complétant les trois disciplines dans un temps de 19 minutes 43 secondes. Legault n’avait d’ailleurs que des bons mots pour son coéquipier.

« Charles est une bonne personne et un bon athlète. Je suis vraiment content de ses succès. Il est toujours enjoué et ça aide le moral de l’avoir dans notre équipe. Il a été un atout important durant le relais », a expliqué Legault.

Jérémy Briand, qui a été contrait à l’abandon la veille lors de l’épreuve masculine a été en mesure de compléter l’épreuve de dimanche malgré une chute survenue lors d’une transition. Il a été le dernier à prendre le départ pour son pays. Son temps de 20 minutes 37 secondes a d’ailleurs permis aux Canadiens de s’assurer de la neuvième position.

Ce sont les Allemands qui ont remporté la médaille d’or du relais, Laura Lindemann et Tim Hellwig remportent donc une deuxième médaille d’or en deux jours, eux qui avaient triomphé la veille aux épreuves individuelles. Lasse Nygaard-Priester et Marlene Gomez-Islinger sont les autres membres de la formation allemande qui ont participé à la compétition.

Les Italiens et les Danois complètent le podium du relais.