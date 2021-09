(Indianapolis) Jim Irsay a livré un message succinct lorsque les Colts d’Indianapolis se sont présentés au camp : gagnez le match d’ouverture.

Michael Marot La Presse Canadienne

Six semaines plus tard, l’objectif du propriétaire résonne toujours chez les joueurs et les entraîneurs qui se préparent au premier match de la saison, dimanche contre les Seahawks de Seattle.

« Nous savons tous que le match d’ouverture est important, surtout quand c’est à domicile et surtout quand le propriétaire te dit que c’est important, a mentionné l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich. Je pense que nous avons tous compris le message. »

PHOTO DUANE BURLESON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich.

La situation est particulière pour une équipe qui avait l’habitude de connaître de bons débuts de saison sous l’ère Peyton Manning.

Depuis que Manning a été libéré, en mars 2012, les matchs d’ouvertures ont principalement causé des froncements de sourcils.

Il y a eu un cuisant revers de 20 points à Chicago lors des débuts d’Andrew Luck, une défaite face à Manning et les Broncos de Denver en 2014, une autre correction subie cette fois aux mains des Rams de Los Angeles en 2017, quand Luck s’est blessé, et une défaite contre les Chargers de Los Angeles en 2019. L’an dernier, les Colts se sont inclinés contre les Jaguars, dans ce qui s’est avéré le seul gain de la troupe de Jacksonville en 2020.

La formation d’Indianapolis tente maintenant de mettre fin à une séquence de sept revers lors de la première semaine d’activités.

« Commencer la saison avec une fiche de 1-0, c’est important. Ça donne le rythme, a indiqué le plaqueur défensif étoile DeForest Buckner. L’an dernier, nous avons commencé avec une fiche de 0-1 et tous les gars avaient un goût amer dans la bouche, en sachant que nous aurions dû l’emporter. Ç’a déterminé l’issue de la saison et ça détermine qui gagne la section et qui ne la gagne pas. »

Les Colts ont appris vendredi que le quart Carson Wentz avait reçu le feu vert pour jouer, même s’il a raté trois semaines de jeu en raison d’une blessure au pied gauche et qu’il a raté cinq autres jours parce qu’il a été placé sur la liste de réserve liée à la COVID-19. Wentz s’est entraîné avec son équipement complet pour une première fois, mercredi.

PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carson Wentz

Les Seahawks savent que ce sera tout un défi.

« Ils ont un très bon jeu au sol et ça complète bien leurs feintes de jeu de course, a expliqué le secondeur étoile des Seahawks Bobby Wagner. Wentz est très bon pour lancer le ballon et faire des lectures. »

Les Seahawks ont également défié les statistiques lors des matchs en début d’après-midi le dimanche. Ils ont gagné 11 de leurs 12 dernières parties à cette heure et ils ont montré une fiche de 3-1 l’an dernier.

Et avec le quart Russell Wilson, le receveur étoile DK Metcalf et une défensive coriace, les Seahawks ont peut-être la recette parfaite pour ruiner un autre match d’ouverture pour Irsay et les Colts.

« Ça n’a pas d’importance où tu dois jouer. C’est la même chose. Tu dois être à ton meilleur chaque jour, peu importe ce qui arrive. Cette équipe a été bâtie de cette façon », a insisté l’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll.