À la finale du 100 m dos, Camille Bérubé (S7) a pris le cinquième rang grâce à un temps de 1 min 25,04 s. Bérubé a obtenu le même résultat qu’à l’épreuve du 200 m quatre nages disputée le 27 août dernier.

Sportcom

Quelque peu déçue de sa performance, Bérubé aurait espéré un meilleur résultat, mais elle se considère tout de même chanceuse de pouvoir participer à autant d’épreuves aux Paralympiques.

« C’était un peu difficile aujourd’hui (lundi), j’aurais voulu être un peu plus rapide. J’ai eu quatre courses en moins de 48 h, la préparation était un peu moins bonne pour le 100 m dos. Je suis contente d’avoir pu participer à l’épreuve quand même », a affirmé l’athlète de Gatineau après sa compétition.

L’Américaine Mallory Weggemann a remporté la médaille d’or grâce à un record paralympique de 1 min 21,27 s. La Néo-Brunswickoise de 18 ans Danielle Dorris met de son côté la main sur la médaille d’argent, la première de sa carrière aux Paralympiques.

« J’ai nagé à côté de Danielle Dorris pendant la course. J’étais vraiment impressionnée de sa performance. Elle est encore jeune et elle a beaucoup à apprendre, mais elle est déjà excellente. C’est plaisant de voir la nouvelle génération qui arrive et qui prend déjà beaucoup de places », a mentionné Bérubé à propos de sa compatriote Dorris.

Le podium tout nord-américain a été complété par Julia Gaffney des États-Unis (1 minute 22,02 secondes).

Camille Bérubé sera de retour en action dès mardi, le 31 août avec l’épreuve du 100 m nage libre. Le repos sera de mise pour l’athlète de 26 ans d’ici cette compétition.

« Je vais essayer de bien dormir. Je vais être prête à tout donner dans la piscine demain (mardi). Je veux faire le meilleur temps possible, mon objectif depuis que je suis à Tokyo est de m’avoir du plaisir et c’est ce que je compte continuer à faire. »

À sa troisième participation aux Jeux paralympiques, Camille Bérubé avoue qu’elle n’a jamais éprouvé autant de plaisir que cette année. Elle se dit évidemment heureuse de participer aux Jeux après beaucoup d’inquiétude et d’incertitude dans les derniers mois.

« C’est ici que j’ai ri le plus et que j’ai passé le plus de temps avec l’équipe. Les Jeux continuent d’être magiques, on tient moins les Jeux pour acquis notamment avec le report d’un an. On a réalisé assez vite qu’on voulait profiter de chaque moment parce qu’on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve », a-t-elle conclu.

La veille, le relais canadien composé de Morgan Bird, Katarina Roxon ainsi que des Québécoises Sabrina Duchesne et Aurélie Rivard a remporté la médaille de bronze au 4 x 100 m nage libre en 4 min 30,40 s. Les Italiennes sont montées sur la plus haute marche du podium (4 minutes 24,85 secondes), devançant les Australiennes (+1,97 seconde).