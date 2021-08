Sports

Squash

La plus grosse victoire en carrière pour David Baillargeon

David Baillargeon a fait les choses en grand pour son retour à la compétition. Après plus d’une année et demie à s’entraîner au Québec et aussi en Égypte, le Québécois a remporté son premier challenger de l’Association professionnelle de squash (PSA), le week-end dernier, à l’Open de Bogota. À peine quelques jours plus tôt, il avait terminé deuxième d’un évènement similaire disputé à Mexico.