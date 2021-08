Avec Charles Hamelin et Kim Boutin, Pascal Dion est le seul patineur de vitesse sur courte piste canadien ayant pris part aux derniers Jeux olympiques d’hiver à être toujours présent sur l’équipe nationale. Reconnu pour sa constance au relais, l’athlète de 27 ans s’assure de transmettre ses connaissances aux plus jeunes.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

On se remet à peine des Jeux de Tokyo qu’il est déjà temps de commencer à penser à ceux de Pékin. C’est samedi que s’amorçaient les Championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal. Ceux-ci serviront à déterminer les 12 patineurs – six hommes et six femmes – qui feront partie de l’équipe canadienne pour les quatre étapes d’automne de la Coupe du monde. Ce seront également eux qui auront ensuite une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin.

Dans le lot de 40 athlètes, on retrouve Pascal Dion, un des vétérans de l’équipe. Avec le départ à la retraite de plusieurs patineurs, dont Samuel Girard et Charle Cournoyer, au cours des dernières années, Dion est devenu l’un des leaders de l’équipe. Un nouveau rôle qui lui « a fait du bien », a-t-il affirmé en entrevue avec La Presse après sa première journée de compétition.

Bien sûr, l’objectif de la saison pour Dion est de garder sa place sur l’équipe nationale et d’obtenir son billet pour Pékin. Mais en bon coéquipier, il souhaite aussi aider la relève à s’améliorer.

« Ma vision, c’est vraiment de donner le plus possible de mes connaissances aux plus jeunes », a-t-il laissé entendre.

J’aime vraiment ça leur donner des trucs, surtout quand l’équipe va être un peu plus choisie. Ça va être le fun de travailler sur les relais, les échanges, de donner un peu de mon expérience de course à l’international parce que les jeunes n’en ont pas beaucoup. Pascal Dion

Dion est reconnu comme le patineur canadien « le plus constant » au relais. Il a d’ailleurs aidé le Canada à remporter le bronze dans cette épreuve aux Jeux de PyeongChang, en 2018, et plusieurs autres médailles en Coupe du monde au fil des années. En d’autres mots : c’est en équipe qu’il excelle.

« Je prends tout le temps de bons échanges, a-t-il fait valoir. J’ai beaucoup de bonnes qualités dont l’équipe a besoin. D’être bon là-dedans, on dirait que ça m’a motivé à m’améliorer encore plus dans le relais. »

Maintenant, il aimerait mettre « plus d’emphase » sur les distances individuelles, a-t-il évoqué. Sa dernière médaille individuelle remonte d’ailleurs à 2017, à l’épreuve test pour les Jeux de PyeongChang, où il s’était emparé de l’argent.

« Des fois, j’aimerais mieux faire, mais je me remonte beaucoup le moral avec mes médailles au relais, a-t-il mentionné. Je trouve que de gagner une médaille au relais, avec les coéquipiers, c’est une ambiance différente. »

Même si les compétitions sont encore nombreuses avant les Jeux de Pékin et qu’il préfère ne pas se faire d’objectifs à long terme, Dion admet néanmoins que « ce serait un peu le rêve » d’aller chercher une médaille individuelle olympique.

Enfin, une compétition !

Comme pour la plupart des patineurs présents à Montréal cette semaine, la dernière compétition de Pascal Dion remontait à février 2020. Il avait remporté l’or avec l’équipe du relais à la Coupe du monde de Dordrecht.

« Il y a eu des moments quand même difficiles, a-t-il admis en référence à la dernière année et demie de pandémie. Parfois, il y avait des longues périodes où on ne pouvait pas patiner, il y avait beaucoup d’incertitudes, des règlements avec lesquels on n’était pas tous d’accord… »

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais en général, sur la glace, je patinais vraiment bien, a-t-il ajouté. Techniquement, physiquement et mentalement, ça allait très bien. »

Ce retour à la compétition était très attendu, c’est le moins qu’on puisse dire. Et le Montréalais a commencé en force. Il a remporté la première épreuve de l’évènement, le 1500 m – chaque distance sera parcourue trois fois cette semaine, pour un total de neuf épreuves. Dion a ensuite été disqualifié aux qualifications du 500 m en raison d’un faux départ.

« C’était quand même stressant, a-t-il avoué. Ça faisait longtemps que j’avais coursé. J’étais quand même confiant, j’étais vraiment en forme et on avait fait des petites courses de pratique à l’entraînement, mais ce n’est jamais pareil parce que j’étais vraiment stressé à la première course. Ç’a paru un peu sur la glace, mais pour la finale j’étais confiant et je suis vraiment content de la façon dont j’ai patiné. »

Il se dit d’ailleurs encore confiant pour le reste de la compétition.