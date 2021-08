(Montréal) Les organisateurs du Triathlon Mondial Groupe Copley, au Vieux-Port de Montréal, ont privilégié un format de super-sprints pour relever le spectacle de leur évènement cette année. La stratégie a fonctionné, dimanche, alors qu’il a fallu attendre la toute fin de l’épreuve pour connaître l’identité du pays gagnant au relais mixte.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Les États-Unis, l’Italie et la Nouvelle-Zélande se sont livré une chaude lutte, mais ce sont finalement les Américains qui ont décroché la dernière médaille d’or de la fin de semaine.

Les trois pays étaient nez à nez après la dernière transition de leurs derniers athlètes. Chase McQueen a devancé ses rivaux lors du dernier kilomètre de course pour offrir la victoire à son pays.

Les États-Unis ont complété l’épreuve en une heure, 25 minutes et 27 secondes (1 : 25 : 27).

La Nouvelle-Zélande et l’Italie ont complété le podium, dans l’ordre.

La jeune formation canadienne, formée par Jérémy Briand, de Montréal, Brock Hoel, de Kelowna en Colombie-Britannique, Kira Gupta-Baltazar, de Kleinburg en Ontario, et Emy Legault, de L’Île-Perrot, s’est classée huitième.

Le Canada a complété l’épreuve en 01 : 28 : 08.

Gupta-Baltazar a été la première à plonger dans les eaux du fleuve Saint-Laurent pour l’unifolié et elle en est ressortie en tête. L’athlète de 19 ans a cependant perdu du terrain par la suite.

Avec le trio de tête déjà loin, Hoel, Legault et Briand n’ont pas été en mesure de rattraper les six premiers pays. L’Allemagne, la République tchèque et la Suisse se sont aussi livré une belle bataille pour les positions quatre à six en milieu d’épreuve.

L’Australie a cependant réussi à ravir la sixième place à la République tchèque en fin de parcours.

Favoris après avoir raflé les trois places du podium à l’épreuve masculine la veille, les Français n’ont pas participé au relais mixte. Ils ont annoncé leur retrait en matinée, dimanche.

Pour cette dernière épreuve de la fin de semaine, chacun des quatre athlètes des équipes a complété un triathlon de format super-sprint complet, avant de passer le relais à leur coéquipier.

Comme ce fut le cas lors des épreuves individuelles, chaque athlète nageait 300 m, avant de faire 7,2 km de vélo et 2 km de course.

Briand avait aussi participé à l’épreuve individuelle, mais il avait été éliminé lors des qualifications.

Les athlètes ont pu compter sur les encouragements de quelques centaines de spectateurs qui s’étaient rassemblés sur le toit du Grand Quai. Briand a été le triathlète le plus acclamé par la foule montréalaise.

Le relais mixte avait été présenté pour la première fois aux Jeux olympiques, cet été à Tokyo. La Grande-Bretagne avait triomphé au Japon, mais elle ne possédait pas d’équipe, dimanche, à Montréal.