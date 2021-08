(Montréal) Elle était attendue et elle n’a pas déçu. La Bermudienne Flora Duffy, championne olympique en titre, a réalisé le meilleur temps de la fin de semaine pour remporter le volet féminin individuel du Triathlon Mondial Groupe Copley au Vieux-Port de Montréal.

La Presse Canadienne

Dans des températures plus supportables que la veille — et beaucoup plus supportables que celles qui régnaient à Tokyo lorsqu’elle y a décroché l’or, le mois dernier — Duffy a enregistré un chrono de 23 minutes sept secondes (23 : 07) pour mettre la main sur un deuxième titre en carrière au triathlon international de Montréal, samedi.

L’athlète de 33 ans a coiffé trois Américaines au fil d’arrivée. Taylor Knibb a terminé deuxième à sept secondes de la Bermudienne, tandis que Taylor Spivey a franchi l’arrivée 10 secondes après sa compatriote.

Katie Zaferes a terminé au pied du podium en 23 min 33s. L’Américaine avait décroché le bronze au triathlon individuel chez les femmes à Tokyo, en plus d’ajouter une médaille d’argent au relais mixte. Knibb faisait aussi partie de l’équipe américaine qui a remporté l’argent au relais mixte.

Mais l’épreuve qui a eu lieu samedi au Grand Quai du Vieux-Port était bien différente de celle qui a été tenue au Japon, le 27 juillet.

Les triathlètes prenaient part à des super-sprints qui étaient beaucoup plus courts que les épreuves olympiques. À titre comparatif, Duffy avait mis près de deux heures pour gagner l’or à Tokyo.

Plutôt que de miser sur une longue épreuve, les organisateurs Triathlon Mondial Groupe Copley ont choisi de présenter des courses plus courtes, mais plus spectaculaires à Montréal.

Samedi, pour la finale, les 30 athlètes qui s’étaient qualifiées ont pris un premier départ en début d’après-midi, alors que le soleil était radieux et que le mercure oscillait autour des 30 degrés Celsius.

À l’issue de cette première vague, où Duffy a pris le huitième rang en 23 min 45 s, seules les 20 premières athlètes ont reçu un billet pour la seconde vague. Encore une fois, lors de la deuxième vague, 10 athlètes ont été éliminées, tandis que les 10 premières ont obtenu leur place pour le troisième et dernier départ.

C’est lors de cette dernière course que Duffy a tout donné pour remporter l’épreuve. Après une sixième place avec son temps le plus lent de la fin de semaine (24 min 01 s) lors de la deuxième vague, Duffy a démontré hors de tout doute qu’elle fait toujours partie de l’élite mondiale du triathlon, malgré des blessures qui l’ont ralenti en 2018 et 2019.

La championne du monde en 2016 et 2017 avait aussi gagné le triathlon international de Montréal en 2016. Sa médaille d’or remportée à Tokyo était la première de l’histoire des Bermudes aux Jeux olympiques.

Duffy ne participera pas à la finale du relais mixte, dimanche, puisque les Bermudes n’y seront pas représentées. La formation américaine sera toutefois à surveiller.

Aucune Canadienne n’était en action chez les femmes samedi, car Amélie Kretz, de Sainte-Thérèse, a été contrainte à l’abandon lors des qualifications de vendredi en raison d’une blessure.

La finale chez les hommes était présentée en fin d’après-midi au Vieux-Port.