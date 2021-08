Chroniques

La Presse au Japon

La vengeance est un plat qui se mange froid

(Kashima, Japon) La dernière fois que les Canadiennes avaient battu les Américaines au soccer, Facebook n’existait pas. Le iPhone et le iPad non plus. George W. Bush dirigeait les États-Unis, Jean Chrétien était le premier ministre du Canada et à Québec, Lucien Bouchard venait tout juste de démissionner.