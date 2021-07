Avec l’été fermement installé et les vacances qui viennent avec, c’est le temps de lire un bon livre sportif. Voici quelques suggestions de nos journalistes.

Quelles sont les vôtres ?

Richard Labbé

Sur le beat du Canadien Jonathan Bernier Les Éditions de l'Homme

C’est vraiment impossible d’en nommer juste un, alors j’ai choisi d’y aller avec quelques judicieuses suggestions. En premier, il y a le classique The Game de Ken Dryden, qui raconte avec éloquence les dessous de la dynastie des années 1970 du Canadien. Plus récemment, l’ami Jonathan Bernier nous a offert Sur le beat du Canadien, une bien belle collection des meilleurs récits dans les coulisses du club, en particulier le soir où Pierre Gauthier a échangé Mike Cammalleri en plein match. Ça me fait penser que je suis en retard dans mes lectures et que cette fois, je vais traîner avec moi le livre Les Stastny d’un autre ami, Robert Laflamme, qui raconte le récit des trois frères qui ont choisi de se pousser à Québec et chez les Nordiques au début des années 1980. Voilà qui devrait me tenir bien occupé au cours des chaudes soirées d’été.

Alexandre Pratt

Une enfance bleu-blanc-rouge Collectif Les 400 coups

Dans Une enfance bleu-blanc-rouge, une vingtaine d’écrivains, comédiens et journalistes québécois racontent la place qu’occupait le hockey pendant leur enfance. Des récits romantiques, nostalgiques, touchants, magnifiquement illustrés par des objets de collection et des photos d’archives. Parmi les auteurs : Guy A. Lepage, Marie-France Bazzo, Marc Robitaille, ainsi que trois anciens de La Presse : Robert Duguay, Ronald King et André Pratte. Malheureusement, le livre est rarement disponible en librairie. Vous aurez plus de chances de le trouver à votre bibliothèque locale.

Frédérick Duscheneau

Open Andre Agassi Éditions Plon

Ça date, j’admets ne pas être à jour en littérature, sportive et autre. N’empêche que je relirais Open, la biographie d’Andre Agassi n’importe quand. De même qu’on n’a pas à aimer le baseball pour apprécier un match au Fenway Park, il n’est absolument pas nécessaire d’être fan de tennis pour dévorer ses 501 pages qui se lisent comme un roman d’espionnage, si vous aimez le genre. La meilleure biographie sportive après celle de Muhammad Ali, a-t-on souvent lu. D’entrée, Agassi raconte qu’il déteste le tennis. Déjà pas mal. Puis le récit de ses innombrables hauts et bas n’est jamais ennuyeux. Les anecdotes divertissantes ne manquent pas. Évoquons simplement ici cette histoire de perruque sur le court. On n’en dit pas plus.

Simon-Olivier Lorange

Georges Vézina – L’habitant silencieux Mikaël Lalancette Éditions de l’homme

Tout le monde connaît, ne serait-ce que vaguement, l’époque dite des « six clubs » de la LNH. Or, contrairement à la croyance populaire, celle-ci ne commence pas au début de l’humanité, mais bien en 1942. Cela laisse donc plus de trois décennies de l’histoire du Canadien de Montréal qui restent peu connues du public, voire pas du tout. Georges Vézina – L’habitant silencieux, du journaliste Mikaël Lalancette, apporte un éclairage fascinant sur le hockey du début du XXe siècle, qui comblera les férus d’histoire du sport, mais aussi d’histoire du Québec. Comme le titre l’indique, Lalancette retrace le parcours du gardien de but originaire de Chicoutimi. Or, l’ouvrage se démarque avant tout par la recherche historique méticuleuse de l’auteur de même que par sa riche contextualisation. Les extraits d’articles de journaux de l’époque, notamment, sont savoureux. L’un des bons livres sur le sport québécois qu’il m’ait été donné de lire, écrit par un chic type en plus.

Katherine Harvey-Pinard

Breaking Away Patrick O’Sullivan Éditions Harper Collins

Si vous n’avez pas de problème à comprendre l’anglais, je vous conseille vivement le livre de l’ancien joueur de la Ligue nationale Patrick O’Sullivan intitulé Breaking Away. Le Torontois y raconte les violences physiques, émotionnelles et mentales atroces que lui a infligées son père, John O’Sullivan, pendant plus de 10 ans. Toute son enfance, l’ancien joueur de centre a été battu, fouetté, étranglé et encore pire. Il a vécu l’enfer aux mains d’un être absolument ignoble, qui ne pensait qu’à une chose : que son fils joue dans la Ligue nationale… J’ai rarement été aussi affectée à la lecture d’un livre. C’est dur. Ça fait presque mal. Mais ça porte à réfléchir.

Mathias Brunet

Les Stastny Robert Laflamme Éditions Hurtubise

Le documentaire de huit heures sur la rivalité Canadien-Nordiques sur lequel je travaille avec la maison de production Fair-Play de Guy Villeneuve m’a amené récemment à replonger dans le fascinant ouvrage sur l’évasion des frères Statsny, en 1980, et le rôle méconnu joué dans l’opération par Gilles Léger, le bras droit de Maurice Filion, le DG de l’époque. L’auteur Robert Laflamme nous transporte au cœur de la Tchécoslovaquie communiste et raconte à quel point l’évasion des célèbres frères, comportait des risques importants – pour leur vie même ! – autant pour ces hockeyeurs que pour Léger et le président des Nordiques, Marcel Aubut. Ce livre nous permet aussi de réaliser à quel point le monde, et la Ligue nationale de hockey, s’est transformé en 40 ans…