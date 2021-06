Sports

Ultra-trail

Lambert Santelli bat le record de traversée du GR20

(Conca) Le traileur corse Lambert Santelli a battu samedi soir le record de la traversée du mythique GR20 avec 41 minutes d’avance, avalant les 180 km de course et 14 000 mètres de dénivelé du sentier corse en 30 heures et 25 minutes.