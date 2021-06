PHOTO PHOENIX DE SHERBROOKE, VIA TWITTER

Les histoires de famille se poursuivront avec le Phoenix de Sherbrooke.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Phoenix a fait de l’attaquant des Cantonniers de Magog Ethan Gauthier le premier choix du repêchage de la LHJMQ, vendredi soir.

Gauthier, qui est le fils de l’ancien défenseur de la LNH Denis Gauthier, était considéré comme le meilleur espoir du repêchage selon la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ.

« Il y a plusieurs bons joueurs sur la liste de repêchage et c’est sûr que de sortir premier parmi tous ces bons joueurs, c’est un sentiment de fierté qui est difficile à expliquer, mais je suis très heureux », a mentionné Gauthier.

Même si la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de la saison dans la Ligue de hockey midget AAA et que les visionnements en situation de match ont été limités, le directeur général et entraîneur-chef du Phœnix, Stéphane Julien, était d’avis que Gauthier faisait honneur à son titre de meilleur espoir.

« C’est un joueur qui possède toute une vision du jeu, un sens du hockey incroyable et il a un très bon coup de patin. Même si nous ne l’avons pas vu au niveau physique cette année, les rapports que nous avions sur lui l’année passée au niveau bantam AAA nous disaient qu’il terminait ses mises en échec, qu’il avait une présence physique et qu’il se présentait quand les enjeux étaient élevés », a observé Julien.

Bien qu’il n’y avait aucun doute pour Julien que Gauthier était le joueur à sélectionner au premier échelon, il s’est tout de même permis d’écouter les offres des Voltigeurs de Drummondville, qui comptent dans leurs rangs son frère Kaylen et qui parlaient deuxièmes.

« Nous sommes très fiers d’ajouter un joueur de caractère qui va amener notre équipe à un autre niveau, mais comme directeur général, je dois répondre au téléphone. Nous avons écouté, mais dès le début, il aurait fallu quelque chose d’incroyable pour que nous changions d’idée. Nous avons fait le bon choix aujourd’hui », a-t-il indiqué.

C’est la quatrième fois en 10 ans d’existence que le Phoenix donne un vote de confiance en première ronde à un fils d’un ancien joueur de la LNH. Gauthier joint donc sur cette liste Daniel Audette (2012), Samuel Poulin (2017) et Patrick Guay (2018).

« Ce que nous avons vécu avec Samuel, c’est un petit peu ce qu’on va vivre sûrement avec Ethan. (Le père de Samuel) Patrick Poulin ou Denis Gauthier ont joué longtemps dans la LNH grâce à leur éthique de travail et la façon dont ils se comportaient. C’est important de savoir qu’un jeune de 15 ans se comporte déjà comme un professionnel et parfois, ça fait une grande différence », a affirmé Julien.

Ethan avait vu son frère Kaylen remporter la coupe Jimmy-Ferrari, le plus important trophée de midget AAA au Québec, avec les Cantonniers, en 2019, et il croyait bien pouvoir suivre ses traces cette année.

Malheureusement, la pandémie et les restrictions sanitaires au Québec ne lui ont pas permis de disputer un seul match avec son équipe de midget AAA. Gauthier a néanmoins continué à travailler d’arrache-pied et il a été aidé par sa famille.

« C’était un moment que j’attendais depuis longtemps et ç’a été une petite déception de ne pas jouer une saison normale. Malgré tout, nous nous dépassions dans les entraînements. Ce n’était pas une année perdue parce que nous avons réussi à améliorer des aspects de mon jeu. Mon père a vécu les professionnels alors il me donne des conseils précieux. Mon frère me pousse dans le gymnase. C’est sûr que ça m’aide beaucoup », a fait valoir Gauthier.

Au deuxième rang, les Voltigeurs ont sélectionné l’attaquant Tyler Peddle avec leur premier de trois choix en première ronde.

Le Néo-Écossais de 16 ans a connu une très bonne saison dans le programme américain de Shattuck St. Mary’s et il a affirmé vouloir évaluer ses options pour la prochaine saison.

L’attaquant Vincent Collard, avec le Drakkar de Baie-Comeau, le défenseur Luke Coughlin, avec l’Océanic de Rimouski, et le défenseur Dylan MacKinnon, avec les Mooseheads de Halifax, ont complété le top-5.