(Toronto) Deux Québécoises se sont taillé une place au sein de l’équipe canadienne de natation qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo, le mois prochain.

La Presse Canadienne

Il s’agit de Katerine Savard, de Pont-Rouge, et Mary-Sophie Harvey, de Trois-Rivières.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

Savard, une médaillée de bronze au relais 4x200 m style libre aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, en sera à ses troisièmes JO en carrière. Pour sa part, Harvey disputera ses premiers.

« Après 2016, j’ai eu quelques années difficiles et je ne croyais pas être capable de revenir au niveau de performance que j’avais connu auparavant. J’ai eu de la difficulté à me trouver d’autres objectifs, d’autres rêves », a d’abord dit Savard.

« J’ai choisi comme rêve de participer à mes troisièmes Jeux olympiques. Je me suis entraînée très fort et, honnêtement, je me surprends moi-même. Je ne croyais pas être capable de faire tout ce que j’ai fait cette semaine. Je suis fière de moi et j’ai hâte de voir ce que je peux faire à Tokyo », a ajouté l’athlète âgée de 28 ans.

Savard et Harvey font partie du groupe de 26 nageurs qui représenteront le pays dans la capitale japonaise, comprenant 16 femmes et 10 hommes.

En raison des circonstances exceptionnelles entourant la pandémie de COVID-19, le comité de sélection de Natation Canada avait précédemment nommé six nageurs pour les épreuves de piscine en janvier.

La plupart des autres nageurs se sont qualifiés au sein d’Équipe Canada sur la base de leurs performances aux essais olympiques de natation pour les Jeux de Tokyo 2020, disputés du 19 au 23 juin au Centre sportif panaméricain de Toronto.

De plus, deux nageuses en eau libre se sont qualifiées grâce à leurs résultats à l’épreuve de qualification du marathon olympique de natation, présentée les 19 et 20 juin à Setubal, au Portugal.

Outre Savard, neuf autres nageurs canadiens ont déjà participé aux Jeux olympiques auparavant. Parmi eux se trouve notamment Brent Hayden, de Mission, en C. — B., qui a obtenu la médaille de bronze au 100 m libre aux Jeux de Londres en 2012.

L’équipe se réunira à Vancouver le 3 juillet et s’entraînera au Centre aquatique de l’Université de la Colombie-Britannique, domicile du Centre de haute performance de Vancouver, avant de se rendre directement à Tokyo, le 16 juillet.

La compétition de natation olympique se déroulera du 24 juillet au 1er août au Centre aquatique de Tokyo. Les épreuves de natation en eau libre se dérouleront les 4 et 5 août à la Base nautique d’Odaiba.