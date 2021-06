L’équipe canadienne de volleyball a blanchi son adversaire pour une deuxième partie de suite en Ligue des nations, mardi, à Rimini (Italie). Après avoir vaincu les Néerlandais 3-0 lundi, elle a facilement disposé des Australiens en trois manches de 25-17, 25-8 et 25-20.

Sportcom

Tout comme la veille, le Canada a été intraitable au filet et a réussi dix blocs dans cette rencontre.

Ryan Sclater et Timothy Maar ont été les deux meilleurs pointeurs canadiens avec 16 et 13 points chacun. Pour sa part, le Québécois Nicholas Hoag a inscrit six points.

Les Australiens occupent le dernier rang du classement général en Ligue des nations, ayant signé leur seule et unique victoire face aux Iraniens, il y a deux semaines. Le Canada est au neuvième rang avec une fiche de six victoires et huit défaites.

La troupe de Glenn Hoag jouera sa dernière partie à Rimini mercredi en se mesurant à la Serbie.