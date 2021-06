La judoka Michelle Jorgensen a fait face à beaucoup d’adversité à sa deuxième compétition internationale, dimanche, lors du Grand Prix de Warwick, en Grande-Bretagne. Elle a bataillé ferme face à l’élite mondiale pour finalement conclure au cinquième rang chez les moins de 70 kg.

Sportcom

Jorgensen a perdu son premier combat du jour contre Vasila Aliboeva, de l’Ouzbékistan, qui est classée quatrième au monde dans sa catégorie. Il ne restait que 15 secondes à faire au temps réglementaire lorsque son adversaire a réussi à la vaincre par ippon.

Une fois arrivée au repêchage, son opposante cubaine Sheyla Samarian Hernandez Estupinan a été forcée à l’abandon après s’être blessée au tour précédent. Jorgensen a ainsi filé vers un duel pour l’obtention d’une médaille de bronze.

Elle y a affronté la Géorgienne Ina Kaldani, septième au monde, qui a eu le dernier mot pour priver la Canadienne d’une médaille.

Blessée, Priscilla Gagné compte rebondir

Samedi, Priscilla Gagné était en action chez les moins de 52 kg et s’est également classée cinquième après avoir déclaré forfait en fin de journée.

« C’était ma première compétition en plus d’un an et je voulais mesurer où j’en étais avec les restrictions liées à la pandémie et au centre d’entraînement, a-t-elle déclaré. J’étais vraiment contente de venir ici et même si je ne suis pas au sommet de ma forme, je sais où j’en suis maintenant et je vois tout le travail que je dois faire pour revenir au niveau que j’avais avant la COVID-19. »

Gagné a perdu son premier affrontement face à la Brésilienne Karla Cardoso. C’est durant ce combat qu’elle s’est blessée à une épaule, mais elle a tout de même été en mesure de se reprendre de brillante façon au repêchage en l’emportant contre l’Américaine Cynthia Paige Simon. Elle n’a eu besoin que de 14 secondes pour projeter son adversaire au sol et signer un ippon.

Avant de se mesurer à la quadruple médaillée paralympique Ramona Brussig pour une place sur le podium, la Canadienne a été évaluée par une thérapeute et par son entraîneur Andrzej Sadej. Ils ont convenu qu’il était préférable de mettre fin à son parcours et de ne pas combattre, par prévention.

« Même si je voulais vraiment affronter ma bonne amie d’Allemagne, mon entraîneur m’a rappelé qu’il ne s’agit pas du tournoi qui compte réellement. Si j’avais aggravé ma blessure, ça aurait été compliqué de m’entraîner pour les Jeux paralympiques de Tokyo », a admis Priscilla Gagné, soulignant toute la confiance qu’elle a en Andrzej Sadej.

Justin Karn a également pris part au Grand Prix de Warwick, samedi, dans la catégorie des moins de 60 kg L’Ontarien a perdu contre l’Espagnol Luis Daniel Gavilan Lorenzo au premier tour, puis s’est incliné face à Henry Borges de l’Uruguay au repêchage.