Les Canadiennes n’ont laissé aucune chance aux Kazakhes, jeudi, dans le match quart de finale qui opposait les deux pays à la Super finale de la Ligue mondiale de water-polo à Athènes, en Grèce. La troupe de David Paradelo l’a emporté par la marque de 11-3.

Sportcom

Après le premier quart de jeu, les représentantes de l’unifolié avaient déjà pris une confortable avance de 5-0. La deuxième et la troisième période ont été beaucoup plus équilibrées, mais le pointage indiquait tout de même 7-2 après 24 minutes de jeu.

Dans le quart ultime, les Canadiennes ont encore une fois dominé leurs adversaires pour remporter le match par la marque convaincante de 11-3.

« On a vraiment bien commencé, on voulait avoir un bon départ pour ne pas avoir de doutes pendant la partie. Les quarts suivants ont été plus difficiles. Ce n’était pas un manque de volonté, mais plutôt un manque de finition ou d’énergie. C’est quelque chose qu’on doit régler pour demain », a mentionné Axelle Crevier après la rencontre.

« Nous avons eu un très bon départ et pendant le reste du match, nous avons gardé le contrôle et nous avons continué à jouer en équipe », a ajouté de son côté Joëlle Békhazi, qui a marqué pour la première fois de la compétition face au Kazakhstan.

Comme ce fût le cas depuis le début du tournoi, l’attaque canadienne a été diversifiée tout au long de la rencontre et sept joueuses différentes ont cette fois noirci la feuille de pointage. Parmi celles-ci, Hayley McKelvey et Joëlle Békhazi ont réussi des tours du chapeau.

Les Québécoises Amanda Amoroso, Élyse Lemay-Lavoie et Axelle Crevier ainsi que l’Ontarienne Emma Wright et la Britanno-Colombienne Gurpreet Sohi ont également trouvé le fond du filet.

Claire Wright et Clara Vulpisi se sont partagé la tâche devant la cage canadienne. Elles ont bloqué 8 des 11 tirs dirigés vers elles.

« Nos gardiennes de but ont fait un très bon travail. Je suis fière de ce qu’on a accompli jusqu’à présent, mais il y a encore des choses qu’on doit améliorer et on a encore beaucoup à donner », a remarqué Békhazi.

En demi-finale, le Canada retrouvera la Hongrie, qu’elle a battue lors du troisième match de ronde préliminaire mercredi. L’autre demi-finale opposera les États-Unis à la Russie.

« Les Hongroises vont vouloir prendre leur revanche. On va revoir notre partie contre elles pour voir nos erreurs et pour répéter nos points forts », a soutenu Crevier en vue du match demi-finale de vendredi.

« Ça va être un match très intense et physique puisqu’on les a battues hier. Elles vont arriver prêtes à se battre et il faudra être prêtes à livrer la marchandise », a conclu Élyse Lemay-Lavoie.