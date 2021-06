Dans son troisième et dernier match de ronde préliminaire de la Super finale de la Ligue mondiale féminine de water-polo, l’équipe canadienne s’est imposée par la marque de 13-12 contre la Hongrie, mercredi, dans un match âprement disputé à Athènes, en Grèce.

Sportcom

Les deux équipes se sont échangé l’avance tout au long de la rencontre. Le Canada avait tout de même pris les devants 7-4 au deuxième quart. Les Hongroises ont toutefois été capables de prendre l’avance 8-7 au début de la deuxième demie.

Les représentantes de l’unifolié n’ont toutefois pas baissé les bras pour autant, redoublant d’ardeur dans les deux derniers quarts pour obtenir la victoire grâce au but vainqueur de la Québécoise Axelle Crevier.

« On a encore fait quelques petites erreurs, mais on a une belle progression. C’est un tournoi important en vue des Olympiques. On va garder notre même système de jeu lors de notre prochain match. On veut absolument se rendre en demi-finale », a commenté Crevier après la rencontre.

Sur les treize buts du Canada, six joueuses différentes ont trouvé le fond du filet. L’Albertaine Kyra Christmas a été en grande forme avec une récolte de quatre buts. Shae La Roche et Hayley McKelvey ont également été productives avec trois buts chacune. Élyse Lemay-Lavoie et Monika Eggens ont elles aussi marqué pour la formation canadienne.

« L’équilibre est une des forces de notre équipe. On a une belle cohésion ensemble, tout le monde est important et contribue à notre succès », a mentionné Lemay-Lavoie, en entrevue avec Sportcom.

Le titre de joueuse de la rencontre a été remis à la gardienne Clara Vulpisi qui a bloqué six tirs dans la victoire de son pays.

La troupe de David Paradelo conclue la phase préliminaire au premier rang du groupe A grâce à une fiche parfaite de trois victoires et aucune défaite.

Le Canada affrontera le Kazakhstan en quart de finale jeudi. Les Kazakhes n’ont remporté aucun match depuis le début de la Super finale de la Ligue mondiale.

« Finir premières de notre groupe, ça nous donne un match plus facile en quart de finale. On va avoir une meilleure chance d’atteindre le top 4 », a conclu Axelle Crevier.