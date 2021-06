(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont consenti une prolongation de contrat d’un an et 750 000 $ US au vétéran Jason Spezza, mercredi.

La Presse Canadienne

Spezza, qui est âgé de 38 ans, a marqué 10 buts et amassé 20 mentions d’aide en 54 rencontres de saison régulière en 2021 avec les Leafs.

Il a aussi contribué trois buts et deux passes en sept matchs éliminatoires pour la formation ontarienne, qui a été évincée dès le premier tour par le Canadien de Montréal.

Le Torontois d’origine a inscrit un total de 351 buts et récolté 619 mentions d’assistance en 1177 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH.

Spezza a aussi obtenu 28 filets et 47 passes en 92 rencontres éliminatoires dans le circuit Bettman avec les Sénateurs d’Ottawa, les Stars de Dallas et les Leafs.

Il avait été sélectionné en première ronde, deuxième au total, par les Sénateurs lors de l’encan de la LNH en 2001.