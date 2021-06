Le mont Brento, près du lac de Garde dans le nord de l'Italie, est l'une des falaises de sauts extrêmes les plus connues au monde, avec son mur de 1 000 mètres de haut presque entièrement surplombé dans les 400 premiers mètres et une grande zone d'atterrissage.

La Presse

Le point de sortie Becco dell'Aquila comptabilise environ 1 000 sauts par an et reçoit des milliers de sauteurs du monde entier. Les environs, avec leurs hautes montagnes et leurs parois calcaires verticales, sont considérés comme un paradis pour les sauts extrêmes et les sauts en combinaison ailée.

Avec Agence France-Presse