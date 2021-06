(Miami) Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a signé mardi une loi interdisant aux femmes et aux filles transgenres de participer à des compétitions féminines sportives dans des établissements publics.

Agence France-Presse

« Nous pensons qu’il est essentiel de préserver l’intégrité de ces compétitions », a déclaré M. DeSantis en signant la nouvelle loi, au moment où débute aux États-Unis le « mois des fiertés », qui célèbre chaque année les droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transgenres (LGBTQ).

« En Floride, les filles vont pratiquer des sports de filles, et les garçons des sports de garçons », a-t-il assuré. « Nous allons nous baser sur la biologie et non pas sur l’idéologie quand il s’agit de faire du sport. »

La mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet, impose aux filles et aux jeunes femmes d’indiquer leur sexe biologique, à l’aide de leur certificat de naissance, pour s’inscrire dans une équipe.

« Effroyable », a réagi sur Twitter l’élu démocrate local Carlos Smith, qui se revendique homosexuel et latino.

« Cela nourrit la transphobie et met en danger des enfants vulnérables sans raison », a-t-il ajouté.

« Les enfants transgenres sont des enfants ; les filles transgenres sont des filles. Comme tous les enfants, elles méritent l’opportunité de faire du sport avec leurs amis et de faire partie d’une équipe », a commenté Alphonso David, président de l’association de défense des droits des personnes LGBTQ The Human Rights Campaign.

L’organisation a fait part de son intention de contester l’adoption de cette loi devant les tribunaux.

La Floride devient le dernier État en date à prendre ce type de mesures, des textes comparables ayant été introduits ces derniers mois dans une vingtaine d’États républicains.

En parallèle, plusieurs États conservateurs, comme l’Arkansas, ont pris des mesures pour priver les mineurs transgenres des traitements hormonaux nécessaires à leur transition.

Le président américain Joe Biden s’est positionné sur le sujet, promulguant au premier jour de son mandat un décret visant à « prévenir et combattre les discriminations sur la base de l’identité de genre ou l’orientation sexuelle ».