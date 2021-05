Malgré une quatrième course en 14 jours et un parcours épique, Emy Legault a fait fi de la fatigue et a signé la meilleure performance canadienne à la Coupe du monde de triathlon d’Arzachena.

Sportcom

« Même si je pense que je peux faire mieux, c’est un bon pas dans la bonne direction et c’est ma meilleure course depuis notre retour à la compétition », a affirmé la triathlonienne de 25 ans qui a enregistré un chrono de 1 h 3 min 49 s pour terminer à un peu moins de 3 minutes de la gagnante, l’Allemande Mariene Gomez-Islinger (1 h 51 s). La Suisse Julie Derron (1 h 55 s) et l’Italienne Verena Steinhauser (1 h 1 min 9 s) ont complété le podium.

Après avoir participé aux épreuves individuelle et par équipe de la Coupe du monde de Lisbonne la semaine dernière, Emy Legault avait fait du mieux qu’elle pouvait pour récupérer au cours de la semaine. « Encore ce matin, je me sentais plus ou moins bien, mais j’ai fait ce que j’avais à faire sur l’un des parcours les plus durs du circuit. C’est sûr que ce n’était pas évident d’accumuler toutes les courses et arriver à celle-là ensuite. »

La portion vélo a été particulièrement éprouvante avec trois tours d’un parcours qui comprenait une importante ascension. « La montée faisait 1,6 kilomètre avec des pitchs à 17-18 %. Même à la course à pied, ce n’était pas plat non plus, soit tu montais ou tu descendais », a précisé Legault.

Combattive, la Québécoise a relevé le défi avec brio et le travail de récupération a payé selon elle. « Je pense que nous avons bien réussi. Je suis contente d’avoir pu être compétitive sur un parcours aussi difficile. »

Si cela faisait longtemps qu’Emy Legault avait enchaîné les compétitions aussi rapidement, c’est un bon indicateur que sa vie d’athlète reprend finalement. « Ce n’est pas nécessairement évident de reprendre les compétitions après plus d’un an, mais il fallait que je me laisse le temps de me remettre dans le rythme des courses. Depuis la première en Italie, il y a deux semaines, j’ai vraiment vu une amélioration et j’ai vraiment hâte à la prochaine, car je sais que je suis de plus en plus capable d’exécuter mes courses. Si je peux avoir un résultat similaire ou meilleur, je serais vraiment contente. »

Une première sortie internationale en plus d’un an pour Briand et Paquet

Après une pause forcée par la pandémie de COVID-19, Jérémy Briand et Charles Paquet retrouvaient le circuit international pour une première fois en plus de 14 mois. Ils ont respectivement fini 37e et 44e de la course masculine de la Coupe du monde d’Arzachena.

« J’avais l’impression d’être rouillé sur la ligne de départ. Je m’attendais à ne pas avoir une course parfaite sur les plans stratégique et technique, car mes réflexes étaient moins aiguisés », a mentionné Briand, tout de même heureux d’avoir enfin brisé la glace et de l’effort donné.

Dès les premiers mètres à la nage, Briand savait que son manque d’expérience dans les pelotons internationaux dans la dernière année allait paraître. « Ça brassait pas mal et nous nagions l’un sur l’autre pratiquement tout le long du parcours. Ce n’est pas quelque chose que nous avions pu pratiquer alors c’était moins évident. »

Avec le recul, il analyse également que l’anticipation de la première montée à vélo lui en a fait garder un peu trop sous la pédale. « J’ai été un peu conservateur sur le vélo et j’ai manqué le groupe de tête de peu. Il aurait fallu que je pousse un petit peu plus », a admis celui qui trouve avoir perdu un peu trop de temps dans les transitions.

Rien cependant qui ne peut être facilement corrigé. « Pour apprendre de ces erreurs, il faut faire des courses et c’est bien commencé », s’est-il réjoui.

« La glace est brisée et je vais prendre des notes sur ce que j’ai moins bien fait aujourd’hui pour la prochaine course. C’est quand même le fun de reprendre la vie d’athlète. Je me sens privilégié de pouvoir courir », a conclu Briand.

Emy Legault, Jérémy Briand et Charles Paquet se rendront prochainement au Mexique afin de prendre part à la Coupe du monde d’Huatulco, prévue les 12 et 13 juin.