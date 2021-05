À son premier match de la Ligue des nations de volleyball, l’équipe canadienne masculine a perdu 3-0 (25-17, 26-24 et 25-20) contre les États-Unis, vendredi, à Rimini, en Italie.

Sportcom

Puissants au service, les Américains ont été précis à l’attaque pour dominer le Canada (43 contre 30 pour le Canada). La troupe de Glenn Hoag a connu de bons moments dans le match, mais elle n’a pu concrétiser son avance, notamment en deuxième manche.

Alors qu’il menait par 4 points, le Canada n’a pas été en mesure de freiner la remontée des États-Unis qui ont égalé la marque à 22 partout pour ensuite filer avec la manche 26-24.

Le seul Québécois de la formation, Nicholas Hoag, a fait une courte apparition au milieu de la troisième manche. Il a réussi ses deux services, mais il est ensuite retourné sur le banc.

Lors de la manche ultime, les Américains détenaient une avance de 4 points pour une première fois à 17-13 et filaient facilement vers la victoire, sauf qu’Arthur Szwarc a remis son équipe dans le match pendant un moment en ramenant l’écart à deux points. L’attaque américaine, souvent précise et efficace, n’a toutefois pas ralenti et a continué à faire mal au bloc canadien pour conclure la rencontre.

Le Canada affrontera l’Argentine samedi.