Jusqu’à 2500 personnes dans les grandes salles et stades

Les grandes salles et stades extérieurs pourront accueillir jusqu’à 250 personnes par section et 2500 personnes au total à compter du 28 mai. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre du Québec François Legault lors de son point de presse, mardi.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

Dans les stades, des entrées, sorties et toilettes distinctes devront être prévues pour chaque section. Ces dernières devront être délimitées. Par ailleurs, une surveillance des zones ainsi qu’une gestion des entrées devront être effectuées en tout temps.

Cette nouvelle s’arrime avec la fin du couvre-feu, aussi le 28 mai.

Le 11 juin, les activités extérieures de sports et de loisirs supervisées seront permises en groupes allant jusqu’à 25 personnes.

Au plus tard le 14 juin, la majorité des régions du Québec passeront en zone jaune, « ce qui veut dire que tous les sports d’équipe, incluant ceux avec contact à l’extérieur, pourront recommencer », a dit M. Legault.

Puis, d’ici au 28 juin, la majorité des régions passeront au vert, a-t-il fait savoir. Tous les sports d’équipe seront donc permis à l’intérieur.

« Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, a soutenu Legault. Moi, ça me fait plaisir. »

Si 75 % des 12 ans et plus ont reçu leur deuxième dose à la fin du mois d’août, la limite de spectateurs sera augmentée dans les salles intérieurs et pour les évènements extérieurs, a-t-il aussi précisé.

Des partisans en séries

Le Canadien pourrait donc jouer un éventuel sixième match de séries éliminatoires contre les Maple Leafs devant des partisans, au Centre Bell. L’organisation se dit ravie de la décision du gouvernement. En accueillant 2500 spectateurs, elle pourra combler 12 % de la capacité habituelle de l’amphithéâtre.

« Bien que le nombre de spectateurs demeure limité, nous applaudissons cette décision qui nous permet d’envisager un retour à la normalité, et ce dans un avenir rapproché », soutient la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales, France Margaret Bélanger.

Nos partisans et spectateurs nous ont grandement manqué et nous avons très hâte de les retrouver. Et nous serons prêts. France Margaret Bélanger

Le vice-président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, décrit pour sa part les mesures annoncées aujourd’hui comme une « excellente nouvelle », tant pour les organisations sportives que les athlètes. Il a bon espoir de pouvoir présenter l’Omnium Banque Nationale au mois d’août.

« Nous espérons que les mesures annoncées aujourd’hui ainsi que les progrès en matière de vaccination sont de bon augure pour le tournoi, indique-t-il. À cet égard, Tennis Canada continue d’avoir des discussions productives avec les autorités médicales. Nous espérons que l’amélioration générale de la situation sanitaire au Québec nous aidera à répondre à certaines questions toujours en suspens, notamment en ce qui a trait à l’accueil des athlètes internationaux. »

Dans le cas du CF Montréal, les nouvelles mesures n’ont pas d’impact sur ses activités. L’équipe continuera de jouer ses matchs locaux à Fort Lauderdale, en Floride.

« C’est encourageant pour la suite et que nous avons très hâte de jouer à nouveau des matchs à Montréal, mais tant que la réglementation au niveau de la quarantaine après les déplacements entre le Canada et les États-Unis n’est pas modifiée, ce ne sera pas possible », a indiqué l’organisation à La Presse.