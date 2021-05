Jacqueline Simoneau, double médaillée d’or aux Jeux panaméricains et récente quadruple médaillée à la deuxième étape des Séries mondiales à Budapest, fera partie de l’équipe et elle participera aussi à l’épreuve du solo libre.

(Montréal) L’équipe canadienne de natation artistique prendra part virtuellement à la quatrième étape des Séries mondiales, organisée par le Canada, les 29 et 30 mai.

La Presse Canadienne

Il s’agira de la première compétition majeure en équipe de la formation canadienne depuis leur médaille d’or aux Jeux panaméricains de 2019 au Pérou, où le pays s’est qualifié pour les Jeux de Tokyo. Le Canada y a également obtenu son billet en duo.

Pour cette étape virtuelle, les pays participants ont fait parvenir une vidéo de chaque routine inscrite captée entre le 20 et le 28 avril. Celles-ci ont ensuite été présentées en simultané à des juges de 24 pays et de cinq continents pour évaluation grâce à un système de pointage développé pour l’occasion au Canada.

Jacqueline Simoneau, double médaillée d’or aux Jeux panaméricains et récente quadruple médaillée à la deuxième étape des Séries mondiales à Budapest, fera partie de l’équipe et elle participera aussi à l’épreuve du solo libre. « Même si cette édition est virtuelle, c’est une autre étape importante dans ma préparation et une bonne occasion de peaufiner mes performances en vue des Jeux olympiques », a commenté Jacqueline Simoneau.

Les autres membres de l’équipe canadienne sont Rosalie Boissonneault, de Drummondville, Andrée-Anne Côté, de St-Georges, Audrey Joly, de Saint-Eustache, Raphaëlle Plante, de Québec, Kiara Quieti, de Montréal, Camille Fiola-Dion, de Rimouski, Sydney Carroll, de Saskatoon, Rebecca Harrower, d’Edmonton, Halle Pratt, de Calgary, et Kenzie Priddell, de Regina.

Boissonneault participera également à la compétition en solo libre tandis que les Torontoises Scarlett Finn et Emma Spott seront en action en duo libre.

L’étape canadienne des Séries mondiales de natation artistique se veut la cinquième au calendrier des compétitions. Après celle des États-Unis, en mode virtuel, de Budapest et de Kazan en avril, celle de Paris, prévue à la fin avril, a été annulée. À la suite de l’étape canadienne, les 10 meilleurs pays après les quatre compétitions des Séries mondiales auront une occasion supplémentaire de s’exécuter alors qu’ils seront invités à la Super finale des Séries mondiales, du 10 au 13 juin à Barcelone. Cette compétition sera présentée parallèlement au tournoi de qualification olympique en natation artistique, alors que les pays qui ne sont pas déjà qualifiés pour les Jeux olympiques auront une dernière possibilité d’obtenir l’une des trois places en équipe et sept places en duo toujours disponibles.