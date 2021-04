Sports de combat

Boxe

Le combat d’unification des lourds entre Joshua et Fury remis en cause

(Londres) Le premier combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua, 31 ans, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, 32 ans, champion WBC, annoncé en mars et prévu cet été, est remis en cause par le clan Fury.