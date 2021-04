Vingt-deux étudiants-athlètes émérites ont reçu, mercredi, un total de 80 000 $ en bourses via le Programme de bourses Cascades de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

La Presse

Des bourses individuelles de 2000 $ et 4000 $ y ont été données dans trois catégories différentes : l’excellence académique, qui vise à récompenser les résultats scolaires méritoires ; le soutien à la réussite académique et sportive, qui fait la promotion de la conciliation du sport et des études ; et le recrutement universitaire, qui encourage la poursuite des études et de la carrière sportive dans une université du Québec.

« Cascades est heureuse de continuer à soutenir financièrement et à encourager ces 22 jeunes leaders, surtout en considérant les défis et déceptions qu’ont amenés les derniers mois. Il est important de rester présents pour ces étudiants-athlètes, des modèles de dépassement de soi qui inspirent la persévérance et la résilience. Nous tenons à rester solidaires », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, par le biais d’un communiqué.

Cascades collabore avec la FAEQ depuis près de 20 ans. Depuis les débuts du Programme de bourses Cascades en 2005, de nombreux récipiendaires se sont illustrés aux niveaux national, international et olympique, dont Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Eugenie Bouchard, Élisabeth et Françoise Abanda, Émilie et Hugues Fournel, Marc-Antoine et Alex-Anne Gagnon, Frédérique Turgeon et Maryse Turcotte.