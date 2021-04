Retour en or pour Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ne pouvaient demander mieux pour leur première compétition officielle en plus d’un an et demi. Samedi, aux Séries mondiales de natation artistique disputées à Budapest (Hongrie), les Canadiennes ont remporté l’or à l’épreuve de duo technique. Quelques minutes plus tard, Simoneau en a rajouté en triomphant au solo technique pour compléter une journée parfaite.

mathieu fontaine

Sportcom

« Ça s’est super bien passé aujourd’hui [samedi]. Je suis vraiment contente de la manière dont nous avons commencé la compétition et d’avoir remporter ces deux médailles. Il n’y a pas mieux que l’or, c’est difficile de demander plus ! » a lancé d’entrée de jeu Simoneau en entrevue avec Sportcom.

Malgré une courte période de préparation en raison des nombreux protocoles en vigueur lors de cet évènement, Simoneau et Holzner ont obtenu 88,3284 points pour leur routine, une note bonne pour le premier rang. Les Autrichiennes Anna-Maria Alexandri et Eirini Alexandri (87,2604 points) ont terminé deuxièmes, alors que les Israéliennes Shelly Bobritsky et Eden Blecher (83,1200 points) ont été décorées de bronze.

« Avec la COVID-19, il y a plusieurs démarches différentes à suivre et nous ne sommes pas encore habituées. Nous avons eu environ une heure pour nous pratiquer avant la compétition, mais il faut croire que ç’a été en masse de temps, car nous avons livré une de nos meilleures performances » a indiqué Simoneau, qui a poursuivi sa journée en décrochant une deuxième médaille d’or au solo technique.

Ses 89,2788 points récoltés à cette épreuve lui ont permis de devancer l’Autrichienne Vasiliki Alexandri (87,6495 points) et Lara Mechnig (80 9871 points), du Liechtenstein. « C’est la première fois que je faisais cette routine dans une telle compétition et je suis vraiment contente du résultat. C’est très encourageant pour la suite », a commenté l’athlète de 24 ans, qui avait remporté le solo libre lors des Séries mondiales virtuelles de la FINA présentées en février.

Au-delà des médailles et des pointages, Jacqueline Simoneau s’est dite heureuse d’avoir été en mesure d’offrir des prestations à la hauteur de ses attentes à sa première sortie depuis les Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en 2019.

Ça faisait très longtemps et l’objectif était surtout d’offrir de bonnes performances, sans nécessairement se soucier des classements. Il y a toujours des points techniques et des choses à améliorer, mais je suis plus que satisfaite des routines. Jacqueline Simoneau

L’action reprendra dimanche aux Séries mondiales de Budapest, où sept nations sont représentées. Des épreuves libres en duo et en solo seront à l’horaire pour les nageuses canadiennes présentes. Et si tout se passe comme prévu, Simoneau croit en ses chances de se retrouver à nouveau sur le podium.

« Nous savons maintenant un peu plus à quoi nous attendre et si nous sommes capables de faire quelque chose d’aussi bien qu’en pratique, je pense que nous avons de très bonnes chances de remporter d’autres médailles », a-t-elle conclu.