Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner en action à Budapest

(Budapest) La Québécoise Jacqueline Simoneau et sa coéquipière albertaine Claudia Holzner poursuivront leur préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo en participant ce week-end à la Série mondiale de natation artistique de Budapest, en Hongrie.

La Presse Canadienne

Ce sera leur première compétition en plus d’un an et demi, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Canadiennes n’ont pas pris part à une épreuve officielle depuis les Jeux panaméricains de 2019, où elles avaient acquis leur laissez-passer pour les JO.

Simoneau, de Chambly, participera à l’épreuve en solo technique et libre, et à celle en duo technique et libre avec Holzner, de Calgary.

Simoneau avait terminé au septième rang de l’épreuve en duo avec sa coéquipière de l’époque, Karine Thomas, aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Il est à noter que la Hongrie, l’Autriche, la Russie, la Slovaquie, Israël et la Serbie participeront à la compétition à Budapest, tandis que le Japon et l’Ukraine ont choisi de s’en absenter.