Le repos forcé continue de démontrer ses effets bénéfiques chez le Canadien.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Jake Allen a repoussé 22 tirs et la formation montréalaise a remporté un troisième match d’affilée en défaisant les Sénateurs d’Ottawa 4-1, jeudi soir au Centre Canadian Tire.

Le Canadien a de nouveau joué avec aplomb, après avoir défait les Oilers d’Edmonton 4-0 lors de sa reprise des activités mardi au Centre Bell.

Il a limité le temps passé dans sa zone grâce à un bon engagement de tous et a profité de ses occasions en attaque pour renverser les Sénateurs.

C’est seulement la deuxième fois cette saison que le Tricolore remporte trois rencontres d’affilée.

Brendan Gallagher et Phillip Danault ont chacun inscrit un but et une aide, tandis que Paul Byron et Corey Perry ont aussi touché la cible pour le Canadien (16-8-9). Jake Evans et Tomas Tatar ont récolté chacun deux aides.

Allen a mis fin à une séquence personnelle de six revers (0-2-4). Connor Brown l’a privé d’un premier jeu blanc cette saison, et d’un 22e en carrière, en marquant en avantage numérique avec 1 : 47 à faire à la rencontre.

Les Sénateurs (12-21-4) disputaient un premier match en sept jours et affichaient un dossier de 3-0-3 à leurs six rencontres précédentes. Filip Gustavsson a réalisé 34 arrêts.

L’attaquant des Sénateurs Colin White a quitté la rencontre en deuxième période et n’est pas revenu au jeu en raison d’une blessure au haut du corps.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi, cette fois au Centre Bell.

Sans fautes majeures

Les Sénateurs ont embêté le Canadien en début de rencontre grâce à leur énergie.

Ils ont décoché deux tirs dangereux, mais le premier, du bâton de Tim Stützle, a atteint le défenseur Alexander Romanov, puis le deuxième, tenté par Evgenii Dadonov, a été stoppé par Allen avec sa jambière gauche.

Le Tricolore a ouvert la marque après 10 : 48 de jeu. Un long tir de Gallagher a ricoché contre le patin du défenseur Thomas Chabot, puis celui de Danault, avant de franchir la ligne des buts.

Stützle et Drake Batherson ont continué à générer les plus belles chances des Sénateurs, mais les joueurs du Canadien ont réussi à limiter les dégâts grâce à de bons replis.

Byron a creusé l’écart après 48 secondes de jeu en deuxième période. Il a profité d’une belle passe de Evans pour marquer en infériorité numérique.

Allen a préservé l’avance du Tricolore en étirant le bâton pour frustrer Brady Tkachuk après environ quatre minutes au deuxième engagement.

À l’autre bout de la patinoire, Gustavsson a gardé les Sénateurs dans le coup en stoppant deux fois coup sur coup Nick Suzuki en échappée tard au deuxième vingt.

Gustavsson a toutefois été impuissant à 4 : 43 du dernier tiers. Il n’a pas maîtrisé un faible tir d’Evans et Perry a marqué sur le retour.

Gallagher a ensuite profité d’une remise transversale de Danault pour inscrire le quatrième but des siens à 10 : 04.

Brown a gâché un peu la fête en inscrivant les Sénateurs au pointage en fin de rencontre.