Les sports électroniques ont engendré en 2020 plus de 1,08 milliard US en revenus de toutes sortes, des publicités achetées lors des évènements aux billets vendus en passant par la rediffusion, selon Statista. Pour la première fois, une équipe professionnelle québécoise participera à une compétition d’envergure à partir de ce mercredi à Las Vegas, la Ligue nord-américaine de Rainbow Six Siege.

Centre d’entraînement, commanditaire officiel, participation à de prestigieuses compétitions et salaires : le Québec a officiellement sa première équipe professionnelle de sports électroniques, Mirage.

Karim Benessaieh

La Presse

L’annonce sera faite ce mercredi par la société qui a acquis Mirage en septembre 2019, l’organisateur québécois d’évènements de sports électroniques Northern Arena. Il s’agit plus particulièrement de trois équipes encadrées par des entraîneurs et des analystes, chacune spécialisée dans un jeu particulier : Rainbow Six Siege, League of Legends et Rocket League.

Pour ses premiers faits d’armes, Mirage sera la seule équipe canadienne invitée pour la ligue nord-américaine de Rainbow Six Siege, un jeu largement conçu à Montréal dont la première phase sur cinq aura lieu à partir de ce mercredi à Las Vegas, et jusqu’à la fin d’avril. Un des cinq joueurs, Alexandre « Quartz » Moranta, est québécois. Les autres sont américains.

Centre en 2022

Fondée en 2017, Mirage était une organisation amateur rachetée par Northern Arena en septembre 2019. C’est le PDG de cette dernière organisation, Carl-Edwin Michel, qui a piloté sa transformation en organisation professionnelle.

On a maintenant des entraîneurs, on a loué une maison à Vegas pour l’équipe, il y a un centre où les joueurs sont logés, nourris, où ils s’entraînent. Carl-Edwin Michel, PDG de Northern Arena

Mirage est commanditée par le fabricant de vêtements américain Under Armour, pour qui il s’agit d’une première incursion en sports électroniques, précise M. Michel. On compte par ailleurs un groupe d’investisseurs privés qui contribue à hauteur de « quelques centaines de milliers de dollars », précise le PDG, qui permet notamment à l’organisation de verser des salaires aux joueurs.

On veut en outre mettre sur pied à Montréal un centre destiné aux joueurs, avec « des installations à la fine pointe de la technologie » pour l’entraînement et un studio de production. Son ouverture est prévue en 2022.

Depuis 2016, Northern Arena s’est imposée comme l’un des principaux organisateurs d’évènements de sports électroniques au Canada, avec des bourses totales accordées de 800 000 $. L’organisation compte 50 000 abonnés sur Twitch et ses vidéos compilent 270 000 heures de visionnement.

Selon M. Michel, l’équipe Mirage peut viser le top 3 dans la ligue nord-américaine de Rainbow Six Siege – qui compte 10 équipes. « On espère avoir d’autres joueurs québécois, mais on est un peu comme le Canadien de Montréal : on y va avec les meilleurs joueurs disponibles un peu partout. »

Selon Statista, les sports électroniques ont engendré en 2020 plus de 1,08 milliard US en revenus de toutes sortes, des publicités achetées lors des évènements aux billets vendus en passant par la rediffusion. L’assistance estimée de cette activité en 2021 est de 474 millions d’amateurs.

L’équipe qui a engrangé les plus importantes bourses l’an dernier a été Turnso Gaming, de Chine, avec 2,42 millions US.