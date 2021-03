Mackenzie Blackwood et Dmitry Kulikov

Les Devils du New Jersey sortent la tête de l’eau

(Philadelphie) Travis Zajac a réussi le but clé en fin de deuxième période et les Devils du New Jersey ont battu les Flyers de Philadelphie 4-3, mardi.

Associated Press

Son but a donné un coussin de 4-1 aux siens, à 19 : 36.

Michael McLeod, Kyle Palmieri et Yegor Sharangovich ont aussi marqué dans une cause gagnante.

Le New Jersey a prévalu quatre fois en cinq sorties. Chacun des gains a été acquis par un seul but.

Sean Couturier (deux fois) et Joel Farabee ont répliqué pour les Flyers, qui perdaient un troisième match d’affilée.

Mackenzie Blackwood des Devils a fait 30 arrêts, deux de plus que Carter Hart.

Les Devils mènent la LNH avec 115 points de joueurs âgés au maximum de 23 ans. Les Sénateurs d’Ottawa sont deuxièmes, avec 89.