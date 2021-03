Le 9 mars dernier, six athlètes de natation artistique, dont la championne olympique Sylvie Fréchette, avaient dénoncé la culture d’abus et le climat toxique qui sévissent depuis des années au sein de Natation artistique Canada.

L’entraîneur-chef de Natation artistique Canada (NAC), Gabor Szauder, prendra un « congé personnel » en attendant le résultat de l’audience du panel disciplinaire, a fait savoir l’organisme par voie de communiqué mardi.

Le 9 mars dernier, dans une sortie médiatique commune, six athlètes de natation artistique, dont la championne olympique Sylvie Fréchette, avaient brisé le silence et dénoncé la culture d’abus et le climat toxique qui sévissent depuis des années au sein de Natation artistique Canada.

Une demande d’action collective a également été déposée contre l’organisation pour reconnaître le tort causé aux anciennes athlètes et pour assurer la protection des futures nageuses.

Cinq athlètes (Sylvie Fréchette en est exclue) y affirment avoir subi des abus sous la gouverne de différents entraîneurs-chefs, dont Julie Sauvé (2009-2012), morte en avril dernier, Meng Chen (2012-2017), Leslie Sproule (2017-2018) et Gabor Szauder (2019 à aujourd’hui).

Les plaignantes estiment que « le climat d’entraînement n’était pas sécuritaire » et incluait une combinaison d’abus psychologique, d’intimidation, d’humiliation, de négligence et de harcèlement.

NAC et l’entraîneur ont convenu que « la situation était devenue trop difficile à gérer pour l’équipe et pour lui », raison pour laquelle Szauder délaisse ses fonctions pour l’instant.

Gabor Szauder a fait l’objet d’une enquête externe, indépendante, menée par un tiers entre octobre 2020 et janvier 2021, indique le communiqué. Il a été retiré de ses fonctions d’entraîneur pendant cette période en attendant les résultats de l’enquête.

« Il ne donnera aucune entrevue étant donné ses obligations strictes en matière de confidentialité dans le cadre de l’audience disciplinaire », ajoute-t-on.