Cinq ex-nageuses membres de l’équipe nationale entre 2007 et 2020 ont déposé une demande d’action collective contre Natation artistique Canada pour abus psychologique, harcèlement et négligence.

Natation artistique Canada (NAC) a sanctionné deux entraîneuses et pourrait sévir contre un autre à la suite de la demande d’autorisation d’action collective déposée la semaine dernière par cinq ex-nageuses de l’équipe nationale.

La Presse Canadienne

NAC a ainsi suspendu provisoirement Meng Chen et Leslie Sproule en attendant la conclusion du processus indépendant relatif au sport sécuritaire. Cette sanction entre en vigueur immédiatement.

Chen et Sproule peuvent faire appel de cette sanction de NAC.

Quant à l’actuel entraîneur Gabor Szauder, aussi nommé dans les procédures intentées en Cour supérieure du Québec, NAC a spécifié que les allégations contenues dans le recours ont déjà fait l’objet d’une enquête, qui est terminée et en attente de l’audience du panel disciplinaire.

NAC précise que « dans ce cas, l’enquête a déterminé qu’il n’y avait pas de preuves évidentes pour conclure qu’il existe un environnement d’entraînement dangereux au sein du programme de l’équipe nationale senior ».

La fédération nationale ajoute que « le processus disciplinaire déterminera s’il y a eu non-respect du code de conduite de NAC (non liée au sport sécuritaire) ».

Aucune autre action ne sera prise pour le moment.

Les Québécoises Chloé Isaac et Gabrielle Boisvert, les Ontariennes Erin Wilson et Sion Ormond ainsi que l’Albertaine Gabriella Brisson, membres de l’équipe nationale entre 2007 et 2020, ont déposé une demande d’action collective contre NAC pour abus psychologique, harcèlement et négligence.

PHOTO ERICK LABBÉ, LE SOLEIL Gabrielle Boisvert

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Les cinq requérantes déplorent un environnement toxique sous la gouverne de quatre entraîneurs-chefs — Julie Sauvé (2009-2012), Meng Chen (2012-2017), Leslie Sproule (2017-2018) et Gabor Szauder, en poste depuis 2018.

Julie Sauvé est décédée en avril dernier.