Pendant le confinement, j’ai revu le match à la télé. On était conscients du côté historique du moment à l’époque, mais 25 ans plus tard, je réalise que c’est encore plus important que je le croyais. Tu regardes toutes les légendes du club qui étaient là. […] On savait que les anciens joueurs étaient aimés, mais on a pu réaliser que Maurice Richard, c’était une coche de plus. Lui-même a semblé surpris !